Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Հույս ունեմ, որ գոնե օտարներին կլսեք ու մի պահ կմտածեք, թե ուր ենք գնում

Հույս ունեմ, որ գոնե օտարներին կլսեք ու մի պահ կմտածեք, թե ուր ենք գնում

Հույս ունեմ, որ գոնե օտարներին կլսեք ու մի պահ կմտածեք, թե ուր ենք գնում
14.07.2026 | 11:42

Մինչ մայիսին ցուցադրված թեթև տեխնիկայով Հայաստանում նիկոլյան քարոզչության զոհերն ու գերիները ցնծում են, ամերիկացի Հարիսոն Կասը, ով մասնագիտացած է ազգային անվտանգության, տեխնոլոգիաների և քաղաքական մշակույթի հարցերում, The National Interest ամսագրի համար գրված իր հոդվածում (հղումը՝ Հ․Գ․-ում) համեմատել է Ադրբեջանի և Հայաստանի ռազմաօդային հնարավորությունները։

Նրա գնահատմամբ՝ Բաքվի զգալի առավելությունը ավիացիայի, անօդաչու սարքերի և բարձր ճշգրտության զինատեսակների ոլորտներում Երևանին որևէ հնարավորություն չի թողնում նոր օդային դիմակայության դեպքում։

Ցավոք, երբ նույն բանն ասում եմ ես, կամ իմ շատ հայ գործընկերներ, մարդիկ դա մեկնաբանում են որպես հակաիշխանական նախատրամադրվածություն, հույս ունեմ, որ գոնե օտարներին կլսեք ու մի պահ կմտածեք, թե ուր ենք գնում։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ․Գ․ https://nationalinterest.org/.../heres-why-armenia-cant...

Դիտվել է՝ 540

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.