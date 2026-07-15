Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Հայ հասարակությունում հայտնվել են մարդիկ, որոնք իրենց «նիկոլական բլոգեր» են կոչում

Հայ հասարակությունում հայտնվել են մարդիկ, որոնք իրենց «նիկոլական բլոգեր» են կոչում

Հայ հասարակությունում հայտնվել են մարդիկ, որոնք իրենց «նիկոլական բլոգեր» են կոչում
14.07.2026 | 12:26

Ովքե՞ր են նրանք և ինչո՞վ են զբաղվում:

Ուրեմն, ֆեյսբուքյան զանգ եմ ստանում անծանոթ օգտատերից (այդօրինակ զանգեր պարբերաբար ստանում եմ): Պատասխանում եմ: Ներկայանում է: Անունն ու ազգանունն է ասում և հայտնում է, որ «նիկոլական բլոգեր է»: Լսում եմ: Պարզվում է «նիկոլական բլոգերը» 79 տարեկան է: Վերջինս սկսում է իր ողջ կյանքը պատմել: Դեռ լսում եմ: Որոշ ժամանակ անց, երբ «նիկոլական բլոգերն» արդեն սկսեց պատմել իր պապու պատմությունը, ընդհատեցի: Հարցրեցի, թե ես այդ ամենի հետ ի՞նչ կապ ունեմ: Ի պատասխան, «նիկոլական բլոգերն» ասաց, որ այսուհետ չհամարձակվեմ «Նիկոլի անունը տալ և Արծվաշեն պահանջել»: Վերջինս ավելացրեց, որ «Նիկոլին 750 000 մարդ է ընտրել, որոնք, առանց բացառության, բոլորը դեմ են Նիկոլի անունը հիշատակողներին և Արծվաշենին»: Հարցրեցի, թե դեմ լինելով հանդերձ, ինքը` 79-ամյա «նիկոլակական բլոգերը», ի՞նչ է պատրաստվում անել, ինչպե՞ս պետք է համոզի (ճնշի, սպառնա, խնդրի, պայքարի), որպեսզի Նիկոլին չընտրած քաղաքացիները Նիկոլի անունը չտան և նրանց մի մասն էլ Արծվաշենը չպահանջեն: «Նիկոլական բլոգերն» ասաց, որ պատրաստվում է զանգահարել Նիկոլին չընտրած, առանց բացառության, բոլոր քաղաքացիներին: Հետո «նիկոլական բլոգերը» նյարդայնացավ, ինձ ասաց, որ այլևս իրեն չզանգեմ և իր էջը չմտնեմ: Ժպտացի: Ի վերջո, 79 տարեկան է: Ի՞նչ անենք, որ իր իսկ ասելով «նիկոլական բլոգեր է»:

Մարդու տարիքն անհրաժեշտ է հարգել, անկախ ուղեկցող հիվանդություններից: Նույնիսկ, եթե անամնեզում գրված է «նիկոլական բլոգեր»:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 724

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.