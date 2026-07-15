Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ինչպես է քանդվում պետությունը

Ինչպես է քանդվում պետությունը

Ինչպես է քանդվում պետությունը
14.07.2026 | 15:49

Պետությունը միշտ չէ, որ քանդվում է պատերազմի կամ մեկ օրվա պարտության հետևանքով։ Երբեմն այն քանդվում է դանդաղ՝ մարդկանց մտածողության, ժողովրդագրության և կենսակերպի փոփոխությամբ։

Հայաստանի բազմաթիվ գյուղերում կյանքը մարում է։ Երիտասարդներ գրեթե չկան։ Մի մասը մեկնում է արտագնա աշխատանքի, մյուսը ձգտում է տեղափոխվել Երևան։

Իսկ Երևանը գնալով վերածվում է իրար վրա կուտակված մեգապոլիսի՝ խիտ կառուցապատմամբ, օդի աղտոտվածությամբ, տրանսպորտային խցանումներով և ենթակառուցվածքների ծանրաբեռնվածությամբ։

Եթե մի օր սահմանամերձ գյուղերին վերաբերող ծանր որոշումներ կայացվեն, դժվար է ակնկալել, որ բնակչությունը լայն դիմադրություն ցույց կտա։ Շատերի համար առաջնային կդառնա փոխհատուցումը և Երևանում բնակարան ձեռք բերելու հնարավորությունը, ոչ թե գյուղում մնալը։

Գուցե հենց այդ պատճառով էլ անընդհատ կառուցվում են նոր բազմահարկ շենքեր։ Հարց է առաջանում՝ ո՞ւմ համար են դրանք կառուցվում, եթե ոչ այն մարդկանց, որոնք աստիճանաբար լքում են Հայաստանի գյուղերը։

Երբ գյուղը դատարկվում է, սահմանը թուլանում է։ Իսկ երբ սահմանը թուլանում է, մեռնում է նաև պետությունը։

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 492

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.