Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ինչու՞ Է Վարդավառը քրիստոնեական տոն

Ինչու՞ Է Վարդավառը քրիստոնեական տոն

Ինչու՞ Է Վարդավառը քրիստոնեական տոն
14.07.2026 | 16:10

Քրիստոսի Պայծառակերպության տոնը ավետարանական տոն է, որի մասին պատմում են Մատթեոսի (17), Մարկոսի (9) և Ղուկասի (9) Ավետարանները։

Մեր Եկեղեցու մեծագույն վարդապետներից սուրբ Գրիգոր Տաթևացին «Վարդավառ» անվանումը բացատրում է Քրիստոսին վարդի հետ համեմատությամբ. ինչպես վարդը մինչև բացվելը թաքնված է իր պատյանի մեջ և բացվելով երևում է բոլորին, այնպես էլ մինչև Պայծառակերպությունը Քրիստոսի Աստվածության փառքը ծածկված էր մարդկային բնությամբ, իսկ Թաբոր լեռան վրա այն հայտնեց Իր աշակերտներին։

Եկե՛ք տեսնենք, թե Հայ Եկեղեցին ինչպես է տարբերակում ժողովրդական սովորույթը և տոնի բուն քրիստոնեական խորհուրդը։

Ջուրը աստվածաշնչյան և քրիստոնեական խորհրդանիշ է

Աստվածաշնչում ոչ մի տեղ գրված չէ «ջրով խաղացեք», բայց Աստվածաշնչում ջուրն ունի ամենակարևոր հոգևոր նշանակությունը.

Ջրհեղեղի հիշատակը. Հայ Եկեղեցու ավանդական մեկնության մեջ ժողովրդական ջրելու սովորույթը կապվում է նաև Նոյյան ջրհեղեղի և աղավնու հիշատակության հետ՝ որպես մաքրության, նոր կյանքի և Աստծու ողորմության խորհրդանիշ։ Ջրհեղեղը դարձավ մեղքով ապականված աշխարհի դատաստանի և նոր սկզբի խորհրդանիշ, իսկ աղավնին բերեց խաղաղության ավետիսը։

Մկրտության խորհուրդը. Քրիստոնեական մեկնության մեջ ջուրը բնականաբար հիշեցնում է նաև Մկրտության խորհուրդը, քանի որ Սուրբ Գրքում ջուրը վերածննդի և մաքրության խորհրդանիշ է (Յովհ. 3։5)։

Իսկ ջրելը ժողովրդական սովորույթ է, որն ուղեկցում է տոնին։ Եկեղեցին երբեք չի նույնացրել ժողովրդական սովորույթը տոնի բուն խորհրդի հետ։ Սովորույթը կարող է լինել կամ չլինել, սակայն առանց Պայծառակերպության այլևս Վարդավառի քրիստոնեական իմաստը չի մնում։ Դա ժողովրդական ավանդույթ է, որը վերաիմաստավորվել է քրիստոնեական արժեքներով՝ սեր, ուրախություն, մաքրություն։

Այսպիսով.

Աստվածային տոնը Քրիստոսի Պայծառակերպությունն է՝ Թաբոր լեռան վրա Քրիստոսի աստվածային փառքի հայտնությունը։

Հոգևոր շնության վտանգ է առաջանում, երբ մարդը թողնում է Պատարագը, Քրիստոսի Պայծառակերպության խորհուրդը և գնում Վարդավառի անվան տակ հեթանոսական չաստվածների հետ զվարճանալու և անսանձ տարերքին ու անզուսպ կրքերին հագուրդ տալու։

Քրիստոնեական իմաստությունն այն է, երբ ժողովրդական սովորույթը ծառայում է Քրիստոսին և չի ստվերում տոնի բուն խորհուրդը՝ Տիրոջ Պայծառակերպությունը։

Ուստի հարցը ջուրը չէ։ Հարցն այն է, թե այդ օրը մարդ ո՞ւմ է փառավորում՝ Քրիստոսի՞ն, թե՞ աշխարհի ոգուն և կռապաշտական մտածողությանը։ Եթե առաջին տեղում մնում է Պայծառակերպված Տերը, ապա ժողովրդական սովորույթը կարող է ունենալ իր երկրորդական տեղը։

Իսկ եթե Քրիստոս մղվում է հետին պլան, իսկ առաջին պլան են գալիս հեթանոսական կերպարները, անզուսպ զվարճանքն ու ամբոխային խրախճանքը, ապա տոնի բուն իմաստն արդեն կորչում է։

Սամվել դպիր Գրիգորյան

Դիտվել է՝ 500

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Խալաթը
Խալաթը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.