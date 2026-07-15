Երգեր ճանապարհին
15.07.2026 | 00:00
Հուլիսի 15
Իմ աշակերտներից շատերը առժամանակ պիտի սպասեն խավարի մեջ, միայնակ ու առանց բարեկամի: Նրանք մաքառում և առաջ են գնում երգելով:
Դուք էլ պետք է սովորեք երգել ճանապարհին:
Մի՞թե կարծում եք, որ Ես կարող եմ ձեր ոտքը անապահով աստիճանի վրա դնել:
Հատակը, որի վրա կանգնած է աստիճանը` կարող է ձեր տեսադաշտից դուրս լինել` պահված Բարձրյալի գաղտնատեղերում, բայց եթե Ես ասել եմ` դիր ոտքդ աստիճանամատին ու վեր բարձրացիր, նշանակում է` Ես ամրացրել ու ապահով եմ դարձրել աստիճանը:
Մեկնաբանություններ