Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ինձ համար հող ազատագրողը արժեք է, հող հանձնողը` դավաճան

Ինձ համար հող ազատագրողը արժեք է, հող հանձնողը` դավաճան

Ինձ համար հող ազատագրողը արժեք է, հող հանձնողը` դավաճան
15.07.2026 | 11:11

Իր` գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մասին շատերը վատը կխոսեն, շատերը` լավը, բայց պատմությունը երկուսին էլ չի հիշի։ Պատմությունը կհիշի Մանվել Գրիգորյանի արած գործը և նրան կդատի ըստ իր արած գործի։

Պատմությունը կհիշի, որ Մանվել Գրիգորյանը Արցախում մի հսկա տարածության ազատագրության հրամանատարն է եղել։

Կհիշի նաև Մանվել Գրիգորյանի դեմ կանգնածներին ու կդատի ըստ նրանց գործերի` Հայաստանի տարածքի կեսի չափ` 12 հազար քառակուսի կիլոմետր հայրենիքի կործանմամբ, և Հայաստանի ռեգիոնալ կշռի զրոյացմամբ ու կդատի ըստ այդմ։

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.

Ինձ համար հող ազատագրողը արժեք է, հող հանձնողը` դավաճան։

Դիտվել է՝ 269

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են
Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.