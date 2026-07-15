Իր` գեներալ Մանվել Գրիգորյանի մասին շատերը վատը կխոսեն, շատերը` լավը, բայց պատմությունը երկուսին էլ չի հիշի։ Պատմությունը կհիշի Մանվել Գրիգորյանի արած գործը և նրան կդատի ըստ իր արած գործի։
Պատմությունը կհիշի, որ Մանվել Գրիգորյանը Արցախում մի հսկա տարածության ազատագրության հրամանատարն է եղել։
Կհիշի նաև Մանվել Գրիգորյանի դեմ կանգնածներին ու կդատի ըստ նրանց գործերի` Հայաստանի տարածքի կեսի չափ` 12 հազար քառակուսի կիլոմետր հայրենիքի կործանմամբ, և Հայաստանի ռեգիոնալ կշռի զրոյացմամբ ու կդատի ըստ այդմ։
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.
Ինձ համար հող ազատագրողը արժեք է, հող հանձնողը` դավաճան։