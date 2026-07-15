Ո՞վ է ավելի «հզոր»` ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունն ու ՀՀ քննչական կոմիտեն միասին վերցրա՞ծ, թե՞ Հայաստանում գործող հնդիկ Անիլ Քոսլան:
Խնդիրն ունի երկու կողմ: Եթե խոսքը գնում է ընդդիմադիր հայացքներով ՀՀ քաղաքացիների մասին, ապա աներկբա է` Ոստիկանությունից և Քննչականից ավելի «հզոր» կառույց չկա: Սակայն, հնդիկ Անիլ Քոսլան հայ ընդդիմադիր չէ: Ավելին` վերջինս Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Սրբազան չէ: Անիլը, նույնիսկ` Ծառուկյան Գագիկի կոկորդիլոսը չէ: «Հզոր» անձնավորություն է Անիլ Քոսլան: Առերևույթ` Հայաստանի ուժային կառույցներից շատ ավելի «հզոր է»:
Երբ ամերիկա-իսրայելական ռմբակոծությունների ընթացքում փակ էր Իրանի օդային տարածքը, Անիլ Քոսլան պատրաստվում էր այն ժամանակավորապես «բացել»: Վերջինս Հնդկաստանի քաղաքացիներից գումար էր ստանում և դրա դիմաց Դուբայ-Երևան կեղծ ավիատոմսեր տրամադրում: Ավիատոմսեր, որոնք, ըստ Անիլ Քոսլայի, կարելի էր օգտագործել Իրանի փակ օդային տարածքով դեպի Հայաստան ուղևորվելու համար:
Ինչևէ: Անիլի գործունեությունից տուժած հնդիկները դիմում են ՀՀ ոստիկանություն: Ընդ որում, ոստիկանության մի քանի բաժանմունք: Ոստիկաններն անզոր են Անիլի «հզորության» դեմ: Արաբկիրի Քննչականի քննիչ Գրիգորյան Դիանան էլ կարծում է, որ Անիլ Քոսլային կեղծ ավիատոմսի դիմաց վճարած հնդիկները գումարը տվել են կամավոր, հետևաբար` ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է: Ըստ էության, քննիչի կարծիքով, խարդախությունը պետք է անպայման զուգորդվի ավազակային հարձակման տարրեր պարունակող գործողության հետ: Եթե չի զուգորդվում, ապա խարդախություն չկա:
Թեպետ, քննիչն ու ոստիկանները մեղավոր չեն: Նախ` որովհետև Անիլ Քոսլան իրենցից շատ ավելի հզոր է: Օրինակ` ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի տարածքի ռմբակոծության ընթացքում, քննիչն ու ոստիկանները կարո՞ղ էին արդյոք բացել Իրանի օդային տարածքը: Միանշանակ` չէին կարող: Իսկ Անիլ Քոսլան կարող էր և այդ իսկ պատճառով փակ օդային տարածքով ավիափոխադրումներ էր կազմակերպում, ավիատոմսեր վաճառում:
Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանությունը (Embassy of India, Yerevan) նույնպես անզոր է Անիլ Քոսլայի «հզորության» դիմաց: Վերջինս լուռ հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը: Իսկ Անիլ Քոսլան, Թրամփի հետ միասին, արդեն պատրաստվում է շահագործել TRIPP-ը:
Հզոր մարդ է Անիլ Քոսլան:
Կարեն Հեքիմյան