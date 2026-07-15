Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Անզոր են Անիլ Քոսլայի «հզորության» դիմաց

Անզոր են Անիլ Քոսլայի «հզորության» դիմաց

Անզոր են Անիլ Քոսլայի «հզորության» դիմաց
15.07.2026 | 11:20

Ո՞վ է ավելի «հզոր»` ՀՀ ներքին գործերի նախարարությունն ու ՀՀ քննչական կոմիտեն միասին վերցրա՞ծ, թե՞ Հայաստանում գործող հնդիկ Անիլ Քոսլան:

Խնդիրն ունի երկու կողմ: Եթե խոսքը գնում է ընդդիմադիր հայացքներով ՀՀ քաղաքացիների մասին, ապա աներկբա է` Ոստիկանությունից և Քննչականից ավելի «հզոր» կառույց չկա: Սակայն, հնդիկ Անիլ Քոսլան հայ ընդդիմադիր չէ: Ավելին` վերջինս Հայաստանյայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Սրբազան չէ: Անիլը, նույնիսկ` Ծառուկյան Գագիկի կոկորդիլոսը չէ: «Հզոր» անձնավորություն է Անիլ Քոսլան: Առերևույթ` Հայաստանի ուժային կառույցներից շատ ավելի «հզոր է»:

Երբ ամերիկա-իսրայելական ռմբակոծությունների ընթացքում փակ էր Իրանի օդային տարածքը, Անիլ Քոսլան պատրաստվում էր այն ժամանակավորապես «բացել»: Վերջինս Հնդկաստանի քաղաքացիներից գումար էր ստանում և դրա դիմաց Դուբայ-Երևան կեղծ ավիատոմսեր տրամադրում: Ավիատոմսեր, որոնք, ըստ Անիլ Քոսլայի, կարելի էր օգտագործել Իրանի փակ օդային տարածքով դեպի Հայաստան ուղևորվելու համար:

Ինչևէ: Անիլի գործունեությունից տուժած հնդիկները դիմում են ՀՀ ոստիկանություն: Ընդ որում, ոստիկանության մի քանի բաժանմունք: Ոստիկաններն անզոր են Անիլի «հզորության» դեմ: Արաբկիրի Քննչականի քննիչ Գրիգորյան Դիանան էլ կարծում է, որ Անիլ Քոսլային կեղծ ավիատոմսի դիմաց վճարած հնդիկները գումարը տվել են կամավոր, հետևաբար` ամեն ինչ օրենքի շրջանակներում է: Ըստ էության, քննիչի կարծիքով, խարդախությունը պետք է անպայման զուգորդվի ավազակային հարձակման տարրեր պարունակող գործողության հետ: Եթե չի զուգորդվում, ապա խարդախություն չկա:

Թեպետ, քննիչն ու ոստիկանները մեղավոր չեն: Նախ` որովհետև Անիլ Քոսլան իրենցից շատ ավելի հզոր է: Օրինակ` ԱՄՆ-ի և Իսրայելի կողմից Իրանի տարածքի ռմբակոծության ընթացքում, քննիչն ու ոստիկանները կարո՞ղ էին արդյոք բացել Իրանի օդային տարածքը: Միանշանակ` չէին կարող: Իսկ Անիլ Քոսլան կարող էր և այդ իսկ պատճառով փակ օդային տարածքով ավիափոխադրումներ էր կազմակերպում, ավիատոմսեր վաճառում:

Հայաստանում Հնդկաստանի դեսպանությունը (Embassy of India, Yerevan) նույնպես անզոր է Անիլ Քոսլայի «հզորության» դիմաց: Վերջինս լուռ հետևում է իրադարձությունների զարգացմանը: Իսկ Անիլ Քոսլան, Թրամփի հետ միասին, արդեն պատրաստվում է շահագործել TRIPP-ը:

Հզոր մարդ է Անիլ Քոսլան:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 289

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են
Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.