Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Եթե Հայաստանը կախված պիտի լիներ Ադրբեջանից, էլ ինչո՞ւ արցախցիները գնացին այդքան զոհողության

Եթե Հայաստանը կախված պիտի լիներ Ադրբեջանից, էլ ինչո՞ւ արցախցիները գնացին այդքան զոհողության

Եթե Հայաստանը կախված պիտի լիներ Ադրբեջանից, էլ ինչո՞ւ արցախցիները գնացին այդքան զոհողության
15.07.2026 | 11:35

2023-ի բլոկադայի ամբողջ ընթացքում արցախցիները հրաժարվեցին Ադրբեջանից որևէ բան վերցնել՝ լինի վառելիք, թե սնունդ։ Մարդիկ ուտելու հաց չունեին, բայց Ադրբեջանի տված ալյուրը չէին վերցնում, ասում էին՝ սոված կմեռնենք, բայց թուրքի հացը չենք ուտի։

Բենզին, գազ չկար, բայց արցախցիները հրաժարվում էին Ադրբեջանից վերցնել, համարելով, որ այդկերպ կախվածության մեջ կընկնենք թշնամուց։

Արցախցիները դիմացան ամեն տեսակի սարսափելի դժվարությունների, երեխաները սովից մահացան, որ Ադրբեջանից կախված չլինեն։

Ու քանի որ Հայաստանի իշխանությունը հայտարարում էր, թե արցախցիների պայքարը վտանգում է Հայաստանը, թե Ադրբեջանը և Թուրքիան աչք են դրել նաև Հայաստանի վրա, Արցախցիները գերադասեցին զրկվել իրենց տներից ու գերեզմաններից, գերադասեցին զոհաբերել Արցախը, որ Հայաստանը ինքնիշխան լինի, որ Հայաստանը կախված չլինի թուրքից։

Ու հիմա, երբ չկա ազատ Արցախը, իսկ արցախցիները մնացել են անտուն ու անպաշտպան՝ հանուն Հայաստանի, հենց Հայաստանը ցորեն և բենզին վերցնում է Ադրբեջանից։ Հիմա Հայաստանի բնակիչները (չշփոթել ազգի հետ) ոգևորությամբ օգտագործում են ադրբեջանական բենզին, ուտում են Ադրբեջանով եկած ցորեն ու ալյուր։

Հարց։ Եթե պիտի Հայաստանը կախված լիներ Ադրբեջանից, էլ ինչո՞ւ արցախցիները գնացին այդքան զոհողության, ինչո՞ւ այդքան զավակների զոհեցին, ինչո՞ւ կորցրին իրենց տներն ու ծննդավայրերը։

Եթե Հայաստանի բնակչությունը (ոչ թե ազգը) պիտի ախորժակով ուտեր Ադրբեջանից եկած ալյուրը, ինչո՞ւ էր արցախցիներից պահանջում հանձնել Արցախը։ Նույն հաջողությամբ Արցախը կլիներ Ադրբեջանից կախված, ինչպես Հայաստանն է հիմա կախված Ադրբեջանից, բայց Արցախում հայեր կապրեին։

Այսինքն գուցե Հայաստանի իշխանությանը և բնակչությանը պետք էր, որ Արցախում հայեր չապրեի՞ն։

Նաիրի ՀՈԽԻԿՅԱՆ

Դիտվել է՝ 266

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են
Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
blank" class="zoomgraphics">.