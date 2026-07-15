Մանրամասն որոնում (արխիվ)
15.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ինքնաոչնչացման կոնֆորմիզմ. պիտակը՝ հայրենիքից թանկ

Ինքնաոչնչացման կոնֆորմիզմ. պիտակը՝ հայրենիքից թանկ

Ինքնաոչնչացման կոնֆորմիզմ. պիտակը՝ հայրենիքից թանկ
15.07.2026 | 13:16

Մեր ազգային ողբերգությունն այլևս քաղաքական չէ, այն կլինիկական է։ Հոգեբանական ինժեներիան հասել է նրան, որ հայի համար սեփական պետության շահը դարձել է «ամոթ», օտարի շահը՝ «պարծանք», իսկ «պիտակ» կրելու վախը՝ կաթվածահար անող ֆոբիա։

Նայե՛ք հայելուն և խոստովանեք այս կուրությունը;

«Ռուսամետ» պիտակվելու վախը դարձել է այնքան սարսափելի, որ մարդիկ պատրաստ են լռեցնել սեփական բանականությունը, չոր թվերն ու աշխարհագրական փաստերը։ Իմիջդ ավելի թա՞նկ է, քան երկրիդ գոյությունը։

«Եվրոպամետությունը» վերածվել է էլիտարության կույր սիմվոլի։ Կապ չունի, որ անվտանգային երաշխիքները զրոյական են, կարևորը՝ «առաջադեմ» երևաս։

Իսկ «թրքամետությունը» Հայաստանում այլևս պիտակ չէ։ Այն դարձել է «կառուցողականություն»։

Այսօր հանգիստ, առանց ամոթի քննարկվում է պետական ռազմավարական ենթակառուցվածքները թուրքական ընկերություններին վաճառելու թեման. «մենակ թե այն չլինի Ռուսաստանի հետ կապ ունեցող հայի ձեռքում»։ Թշնամու տնտեսական էքսպանսիան ընդունելի է, իսկ հայրենակցիդ ներկայությունը՝ տաբո՞ւ։

Սա քաղաքականություն չէ, սա խորը ինքնաատելություն է։

Ինչպե՞ս ստացվեց, որ «մուլտիկուլտուրալիզմի» անվան տակ նորմալ է համարվում երկիրը լցնել ադրբեջանցիներով, թուրքերով ու օտարերկրացիներով, բայց նույն հասարակությունը պատրաստ է մերժել ու հոգեբանորեն հայրենազրկել ամեն ինչ կորցրած իր սեփական արյունակցին՝ արցախցուն։

Ոչ մի «-մետություն» չի փրկելու մի ժողովրդի, որը հրաժարվել է ՀԱՅԱՄԵՏ լինելուց։

Դադարե՛ք վախենալ պիտակներից։ Վախեցե՛ք պետություն չունենալուց։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 256

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

Թեհրանը նոր վերջնագիր է առաջադրել

ԱՄՆ-Իրան ռազմական առճակատումը նորից է վերսկսվել առավել մեծ ծավալներով, բալիստիկ հրթիռների և հզոր ավերիչ դրոնների օգտագործմամբ: ԱՄՆ դաշնակից արաբական պետությունները, որտեղ կան ամերիկյան ռազմաբազաներ, հրթիռային հարվածներից մեծ կորուստներ են կրում...

Սոցցանցային գրառումներ

Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են
Եթե արվեստագետի աչքերով նայենք՝ հատապտուղներն իմպրեսիոնիստական կտավներ են

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.