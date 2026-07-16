Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Մոռացեք կուռքերին

Մոռացեք կուռքերին

Մոռացեք կուռքերին
16.07.2026 | 11:50

Մտածում եմ աշխարհում կա՞ մի ուրիշ ժողովուրդ, ազգ, ցեղ, որ իրար նկատմամբ այսքան ատելություն տածեն, այսքան անտարբեր լինեն, այսքան ուրացող, նախանձ ու չարակամ լինեն... ինչպես հայերը։

Իսահակյանին հիշեցի ով ցավով խոստովանում էր. «Հայաստանում կողք-կողքի երկու սերունդ է մեծանում... մի օր նրանք իրար են հոշոտելու»։

Հետո էլ ուրիշներից են նեղանում, որ իրենց չեն օգնում, բանի տեղ չեն դնում, անտարբեր են իրենց ամեն ինչի նկատմամբ։

Մոռացե՛ք կուռքերին, ձեզանից հեռացրե՛ք այդ մահաբեր ախտը, այդժամ հաճելի կլինեք Աստծուն։

Աշոտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.