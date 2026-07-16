Մոռացեք կուռքերին

Մտածում եմ աշխարհում կա՞ մի ուրիշ ժողովուրդ, ազգ, ցեղ, որ իրար նկատմամբ այսքան ատելություն տածեն, այսքան անտարբեր լինեն, այսքան ուրացող, նախանձ ու չարակամ լինեն... ինչպես հայերը։
Իսահակյանին հիշեցի ով ցավով խոստովանում էր. «Հայաստանում կողք-կողքի երկու սերունդ է մեծանում... մի օր նրանք իրար են հոշոտելու»։
Հետո էլ ուրիշներից են նեղանում, որ իրենց չեն օգնում, բանի տեղ չեն դնում, անտարբեր են իրենց ամեն ինչի նկատմամբ։
Մոռացե՛ք կուռքերին, ձեզանից հեռացրե՛ք այդ մահաբեր ախտը, այդժամ հաճելի կլինեք Աստծուն։
Աշոտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ