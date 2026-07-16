Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ո՞վ է հիմարը

Ո՞վ է հիմարը

Ո՞վ է հիմարը
16.07.2026 | 12:07

Գնացել էի Արմենիա ԲԿ / Armenia MC (նախկինում` Հանրապետական հիվանդանոց): Առաջին հարկի առերևույթ ընդունարանից հետաքրքրվեցի, թե որտեղ է գտնվում վերակենդանացման բաժանմունքը: Բացատրեցին` պետք է դուրս գալ հիվանդանոցի մասնաշենքից և շտապօգնության ավտոմեքենաների համար նախատեսված էստակադայով մտնել նույն մասնաշենքի երկրորդ հարկ: Գնացի: Երկրորդ հարկի ընդունարանում զարմացան և բացատրեցին, որ վերակենդանացման բաժանմունք հնարավոր է գնալ բացառապես առաջին հարկի միջանցքով: Միաժամանակ` հետաքրքրվեցին, թե «այդ ո՞ր հիմարն է Ձեզ երկրորդ հարկ ուղարկել»: Իջա առաջին հարկի ընդունարան: Նկատեցի` խաբելն ամոթ է, և փոխանցեցի, որ իրենց «հիմար» են անվանում: Բացի դրանից, ասացի՝ քանի որ, անկախ իմ կամքից, փոստատարի գործառույթ եմ ստանձնել, ապա կարող եմ «հիմարի» պատասխանը հասցնել երկրորդ հարկի հասցեատիրոջը: Առաջին հարկի ընդունարանի աշխատակիցը գնահատեց հումորը և ներողություն խնդրեց, նշելով, որ «մոռացել է հիվանդանոցի վերակենդանացման բաժանմունքի տեղը»:

Վերակենդանացման բաժանմունքի մոտ հավաքված էին 60-65 անձ: Բոլորը սպասում էին: 15:00-16:00 վերակենդանացման բաժանմունքում ընդունելության ժամ էր: Բոլորը գիտեին դրա մասին և հատուկ այդ ժամին էին մոտեցել: 15:29-ին վերակենդանացման բաժանմունքը դեռ ընդունելություն չէր կազմակերպել: Դուռը ծեծեցի: Բացեց ինչ-որ մեկը (այդպես եմ ասում, քանզի հիվանդանոցում անվանաքարտերի (բեյջերի) մասին չէին լսել): Ինչ-որ մեկը բացատրեց, որ 15:29-ը դեռ չի նշանակում 16:00: Համաձայնեցի, սակայն հարցրեցի, թե ինչ կլինի, եթե 16:01 վերակենդանացման բաժանմունքի դուռն ընդունելության համար դեռ փակ լինի: Ինչ-որ մեկը նյարդայնացավ: Նրան օգնության հասավ երկրորդը, որը ինձ ցանկանում էր «ամեն ինչ» բացատրել: Ինչ-որ մեկը չթողեց: Ուժով պահեց երկրորդին, որպեսզի վերջինս ինձ «ոչինչ չբացատրի»: Դե, ես էլ ոչինչ չհասկացա:

Հա, մեկ էլ շատ հետաքրքիր հանգամանք ևս անհասկանալի մնաց: Ուրեմն, բժիշկն ասաց, որ հիվանդին արյուն է անհրաժեշտ: Տվեց փաստաթղթերն ու ուղարկեց «Յոլյան» արյունաբանական կենտրոն: Զանգահարեցի «Յոլյան»: Հետաքրքրվեցի պայմաններից, արյան վաճառքի գինը հարցրեցի: «Յոլյան»-ից էլ հետաքրքրվեցին, թե որտեղից են խորհուրդ տվել իրենցից արյուն գնել: Պարզվեց, որ «Արմենիա» ԲԿ-ն լուրջ «արյան բանկ» ունի: Արյուն է գնում և վաճառում: Անհասկանալի է, չէ՞, այդ դեպքում, ինչու է հաճախորդներին «Յոլյան» արյունաբանական կենտրոն ուղարկում:

Ի՞նչ ասեմ: Սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառուցած Նոր Հայաստանը: Սա է մեր ՀՀ առողջապահության նախարարությունը: Ողջունենք նաև նախարար Անահիտ Ավանեսյանին:

Մի խոսքով, դե ծափ տվեք, արա´:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 279

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.