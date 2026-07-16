Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Նախանձը հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի

Նախանձը հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի

Նախանձը հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի
16.07.2026 | 12:40

Թրամփը կրկին հիշել է Սուլեյմանիին, ու ճի՛շտ է արել, որովհետև իր նախանձը` Սուլեյմանիի ռազմական տաղանդի ու ժողովրդական սիրո նկատմամբ հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի։

«Սուլեյմանին ամբողջությամբ վերահսկում էր Իրանը։

Իրանի ղեկավարները վախենում էին Սուլեյմանիից։

Ես հրամայեցի սպանել նրան...»,- ասում է' Թրամփը:

Արա Լ ՊՈՂՈՍՅԱՆ

Հ.Գ.1

Իհարկե, բարոյականության ու մարդու իրավունքների մասին դասեր տվողների համար այս հայտարարությունը նորմալ է, որովհետև այն հնչում է ԱՄՆ նախագահի շուրթերից։

Հ․Գ․2

Տեսանյութը՝ https://www.facebook.com/reel/1659750905133094

Դիտվել է՝ 177

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.