Նախանձը հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի

Թրամփը կրկին հիշել է Սուլեյմանիին, ու ճի՛շտ է արել, որովհետև իր նախանձը` Սուլեյմանիի ռազմական տաղանդի ու ժողովրդական սիրո նկատմամբ հանգիստ չի տալիս արդեն քանի՜ տարի։
«Սուլեյմանին ամբողջությամբ վերահսկում էր Իրանը։
Իրանի ղեկավարները վախենում էին Սուլեյմանիից։
Ես հրամայեցի սպանել նրան...»,- ասում է' Թրամփը:
Արա Լ․ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Հ.Գ.1
Իհարկե, բարոյականության ու մարդու իրավունքների մասին դասեր տվողների համար այս հայտարարությունը նորմալ է, որովհետև այն հնչում է ԱՄՆ նախագահի շուրթերից։
Հ․Գ․2
Տեսանյութը՝ https://www.facebook.com/reel/1659750905133094