Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » «Պետք չէ «տրվել պատրանքներին» Մոսկվա-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման հարցում»

«Պետք չէ «տրվել պատրանքներին» Մոսկվա-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման հարցում»

«Պետք չէ «տրվել պատրանքներին» Մոսկվա-Բաքու հարաբերությունների կարգավորման հարցում»
16.07.2026 | 12:49

Ադրբեջանը Թուրքիայի ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է, և պետք չէ ձևացնել, թե ՌԴ-ի ու Ադրբեջանի միջև քաղաքական հակասություններ չկան։ «Говорит Москва» ռադիոկայանի հետ զրույցում այս մասին հայտարարել է ՌԴ Պետդումայի ԱՊՀ հարցերով հանձնաժողովի առաջին փոխնախագահ, միգրացիայի և քաղաքացիության հարցերով Ռուսաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Կոնստանտին Զատուլինը։

«Այն, ինչ ասել է Դմիտրի Պեսկովը, պարզապես փաստի արձանագրում է, որ Ադրբեջանը ՈՒկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության մեկնարկից ի վեր այս հարցում ՌԴ-ի դաշնակիցը չէ և հրապարակայնորեն համարում է, որ պահպանում ու ցուցադրաբար ամրապնդում է իր հարաբերությունները Զելենսկու վարչակարգի հետ։

Եթե պարոն Ալիևը կարծում է, որ դա ՌԴ-ի հետ հարաբերություններում խնդիրներ չի ստեղծում, ապա ես կարծում եմ՝ նա սխալվում է։

Խոսքը Ադրբեջանի նկատմամբ ընդհանուր վերաբերմունքի մասին է՝ որպես գործընկերոջ։ Անկասկած, Ադրբեջանը մեր ռազմավարական գործընկերը չէ։ Դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է հարաբերություններ ունենանք ամենատարբեր ոլորտներում, և ես դա ողջունում եմ։ Սակայն այս հարցում պատրանքներ չպետք է ստեղծել։ Պետք չէ նաև ձևացնել, թե մեր միջև չկան հակասություններ՝ աշխարհաքաղաքական, քաղաքական կամ այլ բնույթի։

Հետևաբար, այն ոգևորությունը, թե Ադրբեջանը մեր հարաբերությունները համարում է կարգավորված, այս դեպքում անտեղի եմ համարում։ Ադրբեջանը Թուրքիայի ռազմավարական գործընկերն ու դաշնակիցն է, մեր հարևանը, սակայն ձգտում է դաշինքի ոչ մեզ հետ»,- ասել է Զատուլինը։

Alpha News-ի ՖԲ էջից

Դիտվել է՝ 162

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.