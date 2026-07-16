Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » ԱԹՍ-ներով հարձակումների են ենթարկվել ՈՒկրաինայում ադրբեջանական բենզալցակայանը, Օդեսայի մոտ թուրքական նավն ադրբեջանական անձնակազմով

ԱԹՍ-ներով հարձակումների են ենթարկվել ՈՒկրաինայում ադրբեջանական բենզալցակայանը, Օդեսայի մոտ թուրքական նավն ադրբեջանական անձնակազմով

ԱԹՍ-ներով հարձակումների են ենթարկվել ՈՒկրաինայում ադրբեջանական բենզալցակայանը, Օդեսայի մոտ թուրքական նավն ադրբեջանական անձնակազմով
16.07.2026 | 13:01

Կան վիրավորներ, նավի նավապետը կորել է

Ռուսաստանը, ինչպես արդեն հայտնի է, ի պատասխան իր բենզալցակայաններին, նավթավերամշակման գործարաններին, բնակելի շենքերին և քաղաքացիական նշանակության այլ օբյեկտներին Ուկրաինայի ԶՈւ-ի կողմից հասցվող հարվածներին, վերջին շրջանում սկսել է հարվածներ հասցնել Ուկրաինայի տարածքում գտնվող բենզալցակայաններին: Նշված հարվածներից բաժին է հասել նաև ադրբեջանական SOCAR ընկերության բենզալցակայանին:

Ռուսաստանցի զինվորականներն իրավացիորեն համարել են, որ կարևորը ոչ թե դրա պատկանելությունն է այս կամ այն պետության ընկերությանը, այլ այն, որ դրանից օգտվում են նաև Ուկրաինայի ԶՈւ բեռնատար ու մարդատար մեքենաները, զինծառայողները, տարածքային համալրման կենտրոնների և հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները:

Անտեսելով վերոնշյալ հանգամանքը, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հունիսի 6-ին ԱԳՆ էր կանչել Ադրբեջանում Ռուսաստանի դեսպան Միխայիլ Եվդոկիմովին: «Новости Mail»-ի տեղեկացմամբ , Դիվանագետին բողոք են հայտնել հուլիսի 5-ին Ուկրաինայի Նիկոլաևի մարզում տեղակայված ադրբեջանական SOCAR ընկերության բենզալցակայանի վրա ԱԹՍ-ի հարձակման կապակցությամբ: Ռուսական կողմից այս մեղադրանքնի վերաբերյալ պաշտոնական մեկնաբանություններ չի տրվել։

«Ռուսական կողմին կոչ է արվել համակողմանի հետաքննություն անցկացնել նշված բոլոր փաստերի վերաբերյալ, համապատասխան պարզաբանումներ տալ տեղի ունեցած դեպքերի վերաբերյալ, ինչպես նաև կատարել քաղաքացիական օբյեկտների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների պաշտպանության միջազգային պարտավորությունները»,- նշված է Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության հայտարարության մեջ:

Ինչպես հայտնել է ՌԴ պաշտպանության նախարարությունը, հուլիսի լույս 6-ի գիշերը ռուսական զինված ուժերը զանգվածային հարված են հասցրել ռազմարդյունաբերության ձեռնարկություններին, ինչպես նաև Ուկրաինայի զինված ուժերի հետ կապված վառելիքաէներգետիկ համալիրի օբյեկտներին Կիևում և Կիևի մարզում: ՊՆ-ում պարզաբանել են, որ հարվածները Հատուկ ռազմական գործողության անցկացման գոտուց դուրս գտնվող ՌԴ տարածքների վրա հարձակվելու փորձի (իրականում հարձակման) պատասխանն են:

Երեկ ուշ երեկոյան «Коммерсантъ»-ի հրապարակումից հայտնի դարձավ, որ երեկ Օդեսայի մոտ ԱԹՍ-ի միջոցով հարձակում է կատարվել Ադրբեջանի քաղաքացիներ տեղափոխող թուրքական առևտրային նավի վրա:

Օդեսայի ափերի մոտ թուրքական «Okean Maritime» ընկերությանը պատկանող «Atlas Bey» քաղաքացիական առևտրային նավը կեսօրին ենթարկվել է անօդաչու թռչող սարքի հարձակման: Ինչպես հայտնել է Ադրբեջանի ԱԳՆ մամուլի ծառայությունը, Նավի անձնակազմի 11 անդամներն Ադրբեջանի քաղաքացիներ են: Ըստ հիշյալ ծառայության հաղորդագրության, անձնակազմի բոլոր անդամներին, բացի նավի նավապետից, ափ են հասցրել Օդեսայում, նրանց վիճակը գնահատվում է բավարար։

Ադրբեջանի ԱԳՆ տվյալ հաղորդագրությունից կարելի է հասկանալ, որ նավի անձնակազմի անդամները վիրավորվել են, սակայն նրանց վիճակը բավարար է:

«Ներկայումս ընթանում են նավի նավապետի որոնումները»,- հայտնել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայությունը X սոցցանցում:

Ինչպես հավելել են Ադրբեջանի ԱԳՆ-ում, Ուկրաինայում Ադրբեջանի դեսպանատունը կապի մեջ է պրոֆիլային գերատեսչությունների հետ և զբաղվում է իր քաղաքացիների հյուպատոսական աջակցությամբ: Թե ո՞ւմ անօդաչու թռչող սարքն է հարվածել թուրքական նավին, չի նշվում։ Դե, եթե կարող են, թող գնան պարզեն…

Արթուր Հովհաննիսյան

Տեսանյութն՝ այստեղ

Դիտվել է՝ 471

Հեղինակի նյութեր

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.