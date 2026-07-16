Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը փսևդոէլիտան է

Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը փսևդոէլիտան է

Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը փսևդոէլիտան է
16.07.2026 | 14:09

Որևէ երկրում էլիտայի լինել-չլինելու կամ էլ լինելու դեպքում նրա որակի ինդիկատորը կամ լակմուսի թուղթը պետական կառավարման ադեկվատությունն է և մարդկանց կյանքի որակը։

Դեպի զարգացում միտված կառավարման ադեկվատությունն էլ միարժեքորեն որոշվում է իշխանության քաղաքականությամբ պետական հոգածության այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունն ու գիտությունը, բանակը և արդարադատությունը։

Ըստ որում, պետական կարևորության յուրաքանչյուր ոլորտ պետք է ունենա իր էլիտան և բավարարի որոշակի լրիվության պայմանների, կապված ներքին կայունության, կոմպետենտության և սեփական ոլորտում ադեկվատ գնահատականներ տալու հետ։

Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը դա ինքն իրենից գոհ, աշխարհից կտրված ու մեկուսացված և սեփական յուղով տապակվող փսևդոէլիտան է՝ անխտիր բոլոր ոլորտներում։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 178

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.