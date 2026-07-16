Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը փսևդոէլիտան է

Որևէ երկրում էլիտայի լինել-չլինելու կամ էլ լինելու դեպքում նրա որակի ինդիկատորը կամ լակմուսի թուղթը պետական կառավարման ադեկվատությունն է և մարդկանց կյանքի որակը։
Դեպի զարգացում միտված կառավարման ադեկվատությունն էլ միարժեքորեն որոշվում է իշխանության քաղաքականությամբ պետական հոգածության այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են կրթությունն ու գիտությունը, բանակը և արդարադատությունը։
Ըստ որում, պետական կարևորության յուրաքանչյուր ոլորտ պետք է ունենա իր էլիտան և բավարարի որոշակի լրիվության պայմանների, կապված ներքին կայունության, կոմպետենտության և սեփական ոլորտում ադեկվատ գնահատականներ տալու հետ։
Փոքր երկրների բազմաթիվ աքիլեսյան գարշապարներից մեկը դա ինքն իրենից գոհ, աշխարհից կտրված ու մեկուսացված և սեփական յուղով տապակվող փսևդոէլիտան է՝ անխտիր բոլոր ոլորտներում։
Պավել Բարսեղյան