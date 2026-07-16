Ամեն ինչ դառնում է բաց ու տեսանելի

TRIP+ ֆոնդը կղեկավարի Լենինգրադում ծնված ամերիկյան հրեա Կոնստանտին Սոկոլովը: Ի դեպ, նա նաև «Վիվա Սելի» խոշոր բաժնետեր է: Դե, Հայաստանի կապը դեռ էն գլխից է վաճառվել, մեզ սուվերեն կապ ու հեռահաղորդակցություն պետք չէ:
Կամ ո՞վ գիտե, ովքեր են Հայաստանի մյուս խոշոր ոլորտների բաժնետերերը, թերևս նույն վիճակն է:
Հայերի ձեռքում կապիտալ չեն թողնելու, նույնիսկ Ծառուկյան Գագիկի պես հայերի...
Երկրորդ լուրը, որ կարդացի՝ Իսրայելի դեսպան Ջոել Լիոնը ժամանել է Երևան, ի դեպ, նա օրթոդոքս հրեա է: Էն, որ Երուսաղեմում թքում են մեր Եկեղեցու ու հայ եկեղեցականների ուղղությամբ, այ դրանք են օրթոդոքսները...
Հոկտեմբերի 27 ին Իսրայելում ընտրություններ են, օրթոդոքսները Նաթանյահուի հենարանն են:
Օրեր առաջ Ստամբուլի դատարանը Նաթանյահուի ձերբակալման օրդեր է տվել, Իսրայելն ու Թուրքիան, անկախ իրենց կամքից, նախկինի պես համագործակցել չեն կարողանում:
Դե, Իրան-Իսրայել պատերազմի մասին երևի հիշում ենք:
Ադրբեջանում սպասողական վիճակ է, Ալիևը Ղարաբաղի ու ԹՐԻՓ-ի հաշիվները փակել, գործարքը հրեաների միջոցով իրագործել է, բայց տարածաշրջանն ու աշխարհը կարծես այլ կերպ են փոխվում:
Կարճ ասած, Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույն խրամատում են: Ադրբեջանի պահով հասկանալի է, բայց էս պարտված ու չփլախ երկիրը ինչու՞ մտավ այդ թակարդը...
Ադրբեջանը մեկ ոտքով խրամատից դուրս է, ցանկացած պահի կարող է թեքվել Իրանի կամ Ռուսաստանի կողմն ու մատը պարզել Հայաստանի ուղղությամբ. «Ահա, նրանք են հրեաներին ու Արևմուտքին բերել տարածաշրջան, նրանք են դավաճանը»:
Հայաստան՝ շրջապատված գազաններով...
Սա այնքան տեսանելի խաղ է, որ հնարավոր չէ չտեսնել:
Չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ հրեաները Ադրբեջանում ավելի փոքր կապիտալի են տիրապետում, քան՝ Հայաստանում:
Կրկնում եմ՝ Ղարաբաղին դեռ շատ ենք երանի տալու: Ղարաբաղը մի տեսակ հեռու էր, Ղարաբաղի ու ղարաբաղցիների վրա մեղքեր բարդելը շատ հեշտ էր:
Ինչ էլ ասենք, Ղարաբաղը դավաճանության մասին է, իսկ դավաճաններին չեն հարգում նույնիսկ հաղթած թշնամիները: Ապուշների մի ստվար հատված կարծում է, թե առանց Ղարաբաղի մեր անվտանգային մակարդակը բարձրացել է, բայց մենք պարզապես գահավիժում ենք, ԹՐԻՓ-ը հենց այդ մասին է:
Ընտրություններից ժամեր անց...
Արա Արայան