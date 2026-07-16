Մանրամասն որոնում (արխիվ)
16.07.2026
 
Հայոց ցեղասպանության ճանաչման մասին բանաձևի քվեարկությունը Իսրայելի Քնեսեթում կասեցվել է՝ տարածաշրջանում տիրող զգայուն դիվանագիտական իրավիճակի ֆոնին։ Քվեարկության հետաձգումը կարող է կապված լինել Իսրայելի և Թուրքիայի միջև լարվածությունը նվազեցնելու միջազգային ջանքերի հետ։ Սպասվում է, որ շաբաթվա վերջին Քնեսեթը կգնա ամառային արձակուրդ և չի վերսկսի աշխատանքը մինչև հոկտեմբերի 27-ին նշանակված խորհրդարանական ընտրություններ։               
 
Նորություններ » Ամեն ինչ դառնում է բաց ու տեսանելի

Ամեն ինչ դառնում է բաց ու տեսանելի

Ամեն ինչ դառնում է բաց ու տեսանելի
16.07.2026 | 15:10

TRIP+ ֆոնդը կղեկավարի Լենինգրադում ծնված ամերիկյան հրեա Կոնստանտին Սոկոլովը: Ի դեպ, նա նաև «Վիվա Սելի» խոշոր բաժնետեր է: Դե, Հայաստանի կապը դեռ էն գլխից է վաճառվել, մեզ սուվերեն կապ ու հեռահաղորդակցություն պետք չէ:

Կամ ո՞վ գիտե, ովքեր են Հայաստանի մյուս խոշոր ոլորտների բաժնետերերը, թերևս նույն վիճակն է:

Հայերի ձեռքում կապիտալ չեն թողնելու, նույնիսկ Ծառուկյան Գագիկի պես հայերի...

Երկրորդ լուրը, որ կարդացի՝ Իսրայելի դեսպան Ջոել Լիոնը ժամանել է Երևան, ի դեպ, նա օրթոդոքս հրեա է: Էն, որ Երուսաղեմում թքում են մեր Եկեղեցու ու հայ եկեղեցականների ուղղությամբ, այ դրանք են օրթոդոքսները...

Հոկտեմբերի 27 ին Իսրայելում ընտրություններ են, օրթոդոքսները Նաթանյահուի հենարանն են:

Օրեր առաջ Ստամբուլի դատարանը Նաթանյահուի ձերբակալման օրդեր է տվել, Իսրայելն ու Թուրքիան, անկախ իրենց կամքից, նախկինի պես համագործակցել չեն կարողանում:

Դե, Իրան-Իսրայել պատերազմի մասին երևի հիշում ենք:

Ադրբեջանում սպասողական վիճակ է, Ալիևը Ղարաբաղի ու ԹՐԻՓ-ի հաշիվները փակել, գործարքը հրեաների միջոցով իրագործել է, բայց տարածաշրջանն ու աշխարհը կարծես այլ կերպ են փոխվում:

Կարճ ասած, Հայաստանն ու Ադրբեջանը նույն խրամատում են: Ադրբեջանի պահով հասկանալի է, բայց էս պարտված ու չփլախ երկիրը ինչու՞ մտավ այդ թակարդը...

Ադրբեջանը մեկ ոտքով խրամատից դուրս է, ցանկացած պահի կարող է թեքվել Իրանի կամ Ռուսաստանի կողմն ու մատը պարզել Հայաստանի ուղղությամբ. «Ահա, նրանք են հրեաներին ու Արևմուտքին բերել տարածաշրջան, նրանք են դավաճանը»:

Հայաստան՝ շրջապատված գազաններով...

Սա այնքան տեսանելի խաղ է, որ հնարավոր չէ չտեսնել:

Չեմ զարմանա, եթե պարզվի, որ հրեաները Ադրբեջանում ավելի փոքր կապիտալի են տիրապետում, քան՝ Հայաստանում:

Կրկնում եմ՝ Ղարաբաղին դեռ շատ ենք երանի տալու: Ղարաբաղը մի տեսակ հեռու էր, Ղարաբաղի ու ղարաբաղցիների վրա մեղքեր բարդելը շատ հեշտ էր:

Ինչ էլ ասենք, Ղարաբաղը դավաճանության մասին է, իսկ դավաճաններին չեն հարգում նույնիսկ հաղթած թշնամիները: Ապուշների մի ստվար հատված կարծում է, թե առանց Ղարաբաղի մեր անվտանգային մակարդակը բարձրացել է, բայց մենք պարզապես գահավիժում ենք, ԹՐԻՓ-ը հենց այդ մասին է:

Ընտրություններից ժամեր անց...

Արա Արայան

Դիտվել է՝ 181

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.