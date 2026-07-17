Խաղաղություն
17.07.2026 | 00:00
Հուլիսի 17
ՈՒրախացեք:
Սովորեցնելու շատ բան ունեմ ձեր երկուսին:
Մի’ կարծեք, թե Ես զրկում եմ ձեզ Իմ ներկայությունից, երբ միայն Իմ ճշմարտությունն եմ հայտնում ձեզ:
Դուք այժմ փոթորկի միջով եք անցնում:
Հերիք է այն, որ Ես ձեզ հետ եմ – հարկավոր պահին ասելու` «Խաղաղվիր, հանդարտվիր»:
Այսպես լռության մատնելու թե’ քամուն, թե’ ալիքներին:
Ես ոչ թե փոթորկի ժամանակ, այլ խաղաղ լեռան վրա էր, որ Իմ աշակերտներին սովորեցրի թագավորությանս ճշմարտությունները:
Այսպես կլինի և ձեզ համար. կգա լեռան լանջի ժամանակը, և դուք կհանգստանաք Ինձ հետ և կսովորեք:
Մեկնաբանություններ