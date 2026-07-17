Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Խաղաղություն

Խաղաղություն

Խաղաղություն
17.07.2026 | 00:00

Հուլիսի 17

ՈՒրախացեք:
Սովորեցնելու շատ բան ունեմ ձեր երկուսին:
Մի’ կարծեք, թե Ես զրկում եմ ձեզ Իմ ներկայությունից, երբ միայն Իմ ճշմարտությունն եմ հայտնում ձեզ:
Դուք այժմ փոթորկի միջով եք անցնում:
Հերիք է այն, որ Ես ձեզ հետ եմ – հարկավոր պահին ասելու` «Խաղաղվիր, հանդարտվիր»:
Այսպես լռության մատնելու թե’ քամուն, թե’ ալիքներին:
Ես ոչ թե փոթորկի ժամանակ, այլ խաղաղ լեռան վրա էր, որ Իմ աշակերտներին սովորեցրի թագավորությանս ճշմարտությունները:
Այսպես կլինի և ձեզ համար. կգա լեռան լանջի ժամանակը, և դուք կհանգստանաք Ինձ հետ և կսովորեք:
Դիտվել է՝ 217

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Այսօր ամենամեծ վտանգը ԱՄՆ-ի հնարավոր հարվածն է Բուշերի ԱԷԿ-ին

Երեկ երեկոյան «Խելագար Թրամփից սպասելի է նույնիսկ Իրանին միջուկային հարվածը կամ սովորական սպառազինությամբ հարվածը Բուշերի ԱԷԿ-ին» վերտառությամբ մեր հոդվածի ( հրապարակումից մոտ 3 ժամ անց «РИА Новости»-ին հղում կատարելով «Reuters» գործակալությանը, տեղեկացրեց, որ Բուշերի ԱԷԿ-ի մոտակայքում ակտիվացել են հակաօդային պաշտպանության համակարգերը...

Սոցցանցային գրառումներ

Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն
Սա ոչ այլ ինչ է, քան արժեքային վակուում կամ անիշխանություն

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.