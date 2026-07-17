Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Որպիսի ոչնչություն պիտի լինի մարդ արարածը, որ նախանձից աչք տնկի ուրիշի ստեղծածի վրա

Որպիսի ոչնչություն պիտի լինի մարդ արարածը, որ նախանձից աչք տնկի ուրիշի ստեղծածի վրա

Որպիսի ոչնչություն պիտի լինի մարդ արարածը, որ նախանձից աչք տնկի ուրիշի ստեղծածի վրա
17.07.2026 | 10:44

Ահավոր զգացողություն է նախանձը։ Չգիտեմ ՝ այն ծնվում է ներքին չարությունի՞ց, թե՞ չարությունն է ծնվում նախանձից։ Թեև, ինչպես ասում են՝ գումարելիների տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում։ Ընդհանրապես, այդ երևույթը բացատրվում է այսպես. նախանձը բարդ սոցիալական և հոգեբանական հույզ է, որն առաջանում է, երբ մենք մեզ համեմատում ենք ուրիշների հետ։ Այն բնութագրվում է մեկ այլ անձի կողմից բարիքի տիրապետման նկատմամբ մեր բացասական վերաբերմունքով, նյարդայնացմամբ և այն մերը դարձնելու ցանկությամբ։

Պատկերացնու՞մ եք, թե որպիսի ոչնչություն պիտի լինի նման արարածը, որ նախանձից աչք տնկի ուրիշի ստեղծածի վրա կամ չարությունից կամենա նրա մահը... Ավաղ, լինում են այդպիսի մարդիկ։

Սերգեյ ԱԲԱԶՅԱՆ

Դիտվել է՝ 248

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.