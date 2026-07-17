Իրապատումներ

Գրականագետ Գրիգոր Գույումջյանը, որը զրուցելիս սովորաբար առաջնորդվում էր Վիլյամ Սարոյանի «Աստված բարձր ձայնը կսիրե» նշանաբանով, հանրային գրադարանի միջանցքում ինչ-որ բան էր գոռգոռալով բացատրում։ Հուսիկը, որը ներկա էր, ուզեց մտնել ընթերցասրահ։ Գույումջյանը, դիմելով Հուսիկին, ասաց.
- Ընկեր Հուսիկ, էս մեկը շատ կարևոր է, սա էլ լսեք, հետո կգնաք։
- Ոչի՛նչ, ոչի՛նչ, դու ասա, էդ մեկն էլ ներսից կլսեմ։
*
Հուսիկի ներկայությամբ միջին սերնդի մի հայտնի բանաստեղծ, թերթելով նորաոճ մի պոետի բանաստեղծությունների ժողովածուն, իր արհամարհամքն էր արտահայտում.
- Այ մարդ, ամեն մի խելառի տպում են, սրանից հետո ես էլ պտի սկսեմ խելառություն անել։
- Դու մի սկսիր, ուղղակի շարունակիր, - ասաց Հուսիկը։
*
Մի շատախոս բանաստեղծի անվերջ շաղակրատանքից գլուխն ազատելու համար Հուսիկն ասում է.
- Դե, ինձ կներեք, ես շտապ գործ ունեմ, պետք է գնամ։
- Ցանում ես, էլի, ընկեր Հուսիկ, - կես կատակ, կես նեղացած ասում է զրուցամոլը։
- Ես ձեզ երբեք չեմ ցանի, - ասում է Հուսիկը։
Պատասխանից գոհ բանաստեղծը կարծում է, որ ինքը հեղինակություն է Հուսիկի համար, բայց հարցնում է՝
- Ինչու՞։
- Որովհետև՝ ինչ որ ցանես, այն կհնձես։
*
Հուսիկի ներկայությամբ մեկը հարցրել էր․
- Ո՞րն է սովետական բառի արմատը։
- Սովը,- վրա էր բերել Հուսիկը։
Արամ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ