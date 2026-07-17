Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Իրապատումներ

Իրապատումներ

Իրապատումներ
17.07.2026 | 11:08

Գրականագետ Գրիգոր Գույումջյանը, որը զրուցելիս սովորաբար առաջնորդվում էր Վիլյամ Սարոյանի «Աստված բարձր ձայնը կսիրե» նշանաբանով, հանրային գրադարանի միջանցքում ինչ-որ բան էր գոռգոռալով բացատրում։ Հուսիկը, որը ներկա էր, ուզեց մտնել ընթերցասրահ։ Գույումջյանը, դիմելով Հուսիկին, ասաց.

- Ընկեր Հուսիկ, էս մեկը շատ կարևոր է, սա էլ լսեք, հետո կգնաք։

- Ոչի՛նչ, ոչի՛նչ, դու ասա, էդ մեկն էլ ներսից կլսեմ։

*

Հուսիկի ներկայությամբ միջին սերնդի մի հայտնի բանաստեղծ, թերթելով նորաոճ մի պոետի բանաստեղծությունների ժողովածուն, իր արհամարհամքն էր արտահայտում.

- Այ մարդ, ամեն մի խելառի տպում են, սրանից հետո ես էլ պտի սկսեմ խելառություն անել։

- Դու մի սկսիր, ուղղակի շարունակիր, - ասաց Հուսիկը։

*

Մի շատախոս բանաստեղծի անվերջ շաղակրատանքից գլուխն ազատելու համար Հուսիկն ասում է.

- Դե, ինձ կներեք, ես շտապ գործ ունեմ, պետք է գնամ։

- Ցանում ես, էլի, ընկեր Հուսիկ, - կես կատակ, կես նեղացած ասում է զրուցամոլը։

- Ես ձեզ երբեք չեմ ցանի, - ասում է Հուսիկը։

Պատասխանից գոհ բանաստեղծը կարծում է, որ ինքը հեղինակություն է Հուսիկի համար, բայց հարցնում է՝

- Ինչու՞։

- Որովհետև՝ ինչ որ ցանես, այն կհնձես։

*

Հուսիկի ներկայությամբ մեկը հարցրել էր․

- Ո՞րն է սովետական բառի արմատը։

- Սովը,- վրա էր բերել Հուսիկը։

Արամ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

Դիտվել է՝ 222

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.