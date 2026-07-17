Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » «Համեստ» դիկտատորը

«Համեստ» դիկտատորը

«Համեստ» դիկտատորը
17.07.2026 | 11:19

Շուշիում Իլհամ Քաղբյուրոյի օղլին հերթական անգամ ցուցադրեց իր «համեստությունը»՝ շնորհակալություն հայտնելով լրագրողին իր անձի պաշտամունքի համար։ «Համեստ» նախագահը Հարավային Կովկասի ամենահարուստ մարդն է, իր կնոջը պահում է փոխնախագահի պաշտոնում, 23 տարի է՝ բռնաբարում է սեփական ժողովրդին և պատերազմ հայտարարում ողջ Եվրոպային։ Համեստությունից նա հաստատ չի մեռնի։

Նա նորից շատ «համեստորեն» ադրբեջանցիներին հիշեցրեց իր «սխրանքի»՝ օկուպացված տարածքների ազատագրման մասին։ Սա նշանակում է, որ ժողովուրդը «պարտավոր է» հանդուրժել ալիևներ-փաշաևների դիկտատուրան մինչև վերջին նախիջևանցին։

Շատերին արտասովոր համարձակ թվացին Ռուսաստանի մասին նրա դատողությունները։ Բայց այստեղ զարմանալու ոչինչ չկա. Քաղբյուրոյի օղլին ակնարկեց Պուտինին, որ չի պատրաստվում վճարել Կրեմլի ծառայությունների դիմաց Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում։

Հետաքրքիր է նաև Իլհամի տված գնահատականը Ադրբեջանի խորհրդային շրջանին. նա դա անվանեց «գաղութատիրության» շրջան։

Համաձայն եմ։

Բայց այդ դեպքում բացատրեք այդ տխմարին, թե ինչո՞վ էր զբաղված իր հայրը՝ խարդախ Հեյդար Ջումադարի օղլին, երբ զբաղեցնում էր Ադրբեջանի Կոմկուսի Կենտկոմի առաջին քարտուղարի, իսկ հետո՝ խորհրդային կառավարության փոխնախագահի պաշտոնը։

Բեյդուլլահ ՄԱՆԱՖ

Դիտվել է՝ 214

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.