Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
17.07.2026 | 11:46

Այն ամառ վարձակալել էինք հայտնի լրագրող Ստեփան Հովիվյանի տունը Դիլիջանում։ Ինքը՝ Ստեփանը, և կինը՝ Ամալյան, ապրում էին տան հետնամասում։

Ստեփանը զրկված էր երկու ոտքից, անվասայլակի վրա էր, բայց այնքան համեստ ու հաստատուն, որ մի պահից հետո մոռանում էիր այդ հանգամանքը։

Տեսնեիք՝ Ամալյան ինչպես էր վերաբերվում նրան․ ոչ որպես տուժածի, ոչ որպես բեռի։ Այդ վերաբերմունքի մեջ կար մի անբացատրելի նրբություն, լուռ հոգատարություն ու նվիրում, որոնք խոսում էին մի ամբողջ կյանքի մասին։ Երբեմն ինքներս մեզ հարց էինք տալիս՝ ի՞նչ գին ուներ այդ լուռ ուժը։

Տանը կից փոքրիկ գրադարան կար, որտեղ աշխատում էր Ստեփանը։ Ինձ համար դա հեքիաթի դարպաս էր։

Մի օր նա ինձ մի գիրք հանձնարարեց՝ պարզ, բայց հաստատուն հայացքով․

- Դու դեռ փոքր ես այս գրքի համար, բայց կարդա։ Հետո հարցեր կտամ։ Այս տանը հանգստացողներին միշտ այս գիրքն եմ տալիս։

Ես, կարծես, կարևոր առաքելություն ստացած լինեի։ Այդ գիրքը դարձավ և՛ պատիվ, և՛ պարտավորություն։ Ամեն էջ կարդում էի այնպես, կարծես նա հետևում է ինձ։

Այդ գիրքը «Աննա Կարենինա»-ն էր։

Երբ վերջապես սկսեցի պատմել կարդացածս, ձայնս կուլ գնաց։ Սկսեցի լաց լինել՝ դա ոչ թե լաց էր, այլ աղեկտուր հեկեկոց։ Կարծես ես էի ուղեկցել Աննային կայարան, ես էի նրան մենակ թողել գնացքի առաջ։

Չէի հասկանում՝ այդ լացը գրքի՞ համար էր, թե՞ կյանքի, բայց ես ամբողջությամբ ներս էի մտել այդ ցավի մեջ։

Ստեփանը չէր ընդհատում ինձ։ Նրա լռության մեջ դատողություն չկար, միայն փոխըմբռնում։ Եվ ես հասկացա՝ ինձ վստահել էին։

Միայն վերջում ասաց․

- Դեռ ոչ մեկն այսքան սրտանց չէր լացել։

Այդ պահին հասկացա՝ խոսքը միայն գրքի մասին չէր, այլ՝ ապրելու ձևի։

Այդ ամառ ես հասկացա, որ կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով։

Դրանք սկսվում են հենց այնտեղ։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 604

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.