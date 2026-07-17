Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Այսօր նա դիմում է բոլոր բարի սրտերին՝ խնդրելով աջակցել պատերազմի մասնակցի բուժմանն ու վերականգնմանը

Այսօր նա դիմում է բոլոր բարի սրտերին՝ խնդրելով աջակցել պատերազմի մասնակցի բուժմանն ու վերականգնմանը

Այսօր նա դիմում է բոլոր բարի սրտերին՝ խնդրելով աջակցել պատերազմի մասնակցի բուժմանն ու վերականգնմանը
17.07.2026 | 11:59

Սիրելի՛ հայրենակիցներ:

Կյանքում լինում են պահեր, երբ մարդը ստիպված է օգնություն խնդրել ոչ թե իր համար, այլ իր ամենասիրելի մարդու կյանքի և առողջության համար։

2026 թվականի ապրիլի 25-ին Աստղիկ Կարապետյանի եղբայրը՝ 44-օրյա պատերազմի մասնակիցը, ենթարկվել է ծանր դժբախտ պատահարի։ Նրա մարմնի մեծ մասը ստացել է II–III աստիճանի այրվածքներ։ Մեկուկես ամիս նա բուժվել է Այրվածքաբանական կենտրոնում՝ պայքարելով կյանքի համար։

Բացի այրվածքներից, նա ստացել է ձեռքի բոլոր մատների կոտրվածքներ, ոտքի մատի բազմաբեկորային կոտրվածք, ինչպես նաև ծանր վնասվածքներ աչքերին։ Մի ժամանակ նրա տեսողությունը գրեթե ամբողջությամբ կորել էր։ Թանկարժեք բուժման և դեղորայքի շնորհիվ հնարավոր է եղել մասնակի վերականգնել տեսողությունը, սակայն մինչ օրս աչքի թաղանթի վնասվածքի բուժումը շարունակվում է։

Այս ընտանիքի փորձությունները, ցավոք, այսքանով չեն ավարտվում։ Աստղիկի մայրը հաշմանդամ է։ Նրանց մյուս եղբայրը 44-օրյա պատերազմի առաջին օրերից անհետ կորած է, և ընտանիքը մինչ օրս ապրում է այդ անորոշ ու ծանր ցավով։

Աստղիկ Կարապետյանը դիմել է տարբեր հիվանդանոցների, պետական կառույցների և բազմաթիվ մարդկանց՝ փորձելով փրկել եղբոր առողջությունը։ Չնայած մեծ ջանքերին՝ բուժման ծախսերը շարունակում են մնալ ընտանիքի հնարավորություններից վեր։

Այսօր նա դիմում է բոլոր բարի սրտերին՝ խնդրելով աջակցել պատերազմի մասնակցի բուժմանն ու վերականգնմանը։ Ցանկացած օգնություն, նույնիսկ ամենափոքրը, կարող է դառնալ նրա ապաքինման ճանապարհին կարևոր քայլ։

Անհրաժեշտության դեպքում ընտանիքը պատրաստ է ներկայացնել բժշկական փաստաթղթերը, ռենտգեն նկարները և բուժման վերաբերյալ բոլոր ապացույցները։

Եթե հնարավորություն չունեք ֆինանսապես աջակցելու, խնդրում ենք գոնե տարածել այս հայտարարությունը։ Հնարավոր է՝ հենց ձեր տարածման շնորհիվ այն հասնի այն մարդուն, ով կկարողանա օգնել։

Շնորհակալություն բոլորին՝ ուշադրության, կարեկցանքի և աջակցության համար։

Գրված է Նարեկ Մանվելի ԱՌԱՔԵԼՅԱՆԻ (ՊԱՊՈՆՑ) կողմից՝

Աստղիկ Կարապետյանի խնդրանքով

Դիտվել է՝ 218

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.