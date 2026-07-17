Մանրամասն որոնում (արխիվ)
17.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա
17.07.2026 | 18:09

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի։

Թե ովքեր են լինելու այս նախագծի կապալառուները, ում են ֆինանսավորելու, ովքեր են մասնակցելու, ներդրումներ անելու, կառավարելու և կառուցելու, դեռևս չի հաղորդվում։ Սակայն անգլիացի փորձագետները, որոնց դժվար է մեղադրել միամտության մեջ, հստակ նշում են, որ այդ ամենով զբաղվելու են Թուրքիան և Ադրբեջանը։

Ամենայն հավանականությամբ, հավելյալ ֆինանսավորումը կտրամադրվի թուրքական և ադրբեջանական ընկերությունների կողմից, որոնք նաև կստանձնեն կառավարման և շինարարության աշխատանքները, ինչի արդյունքում, ըստ այս գնահատականի, Մեղրին կանցնի Թուրքիայի և Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Դա բարդ չէ պատկերացնել։

TRIPP-ի հետագա հեռանկարները կարող են տարբեր լինել

1. TRIPP-ը կկառուցվի Թուրքիայի, Ադրբեջանի, ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ֆինանսական ու քաղաքական վերահսկողության ներքո։ Այդ դեպքում այն կարող է դառնալ Իրանի հաջորդ թիրախը՝ հերթական զինադադարից հետո։

2. TRIPP-ը կկառուցվի, բայց նոր բանաձևով. այն կունենա նոր ներդրողներ՝ Ռուսաստանը, Իրանը, արաբական երկրները, Չինաստանը կամ այլ պետություններ։

3. TRIPP-ի շինարարությունը կդադարեցվի։

Մեծ նշանակություն կունենա նաև այն, թե ինչպես կզարգանա հակամարտությունն Ուկրաինայում։ Ուժերի հարաբերակցության փոփոխությունը և այդ հակամարտության ելքը կազդեն Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա։

Արթուր Խաչիկյան

Դիտվել է՝ 51

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.