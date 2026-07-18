Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Թադեոս առաքյալի և հայ առաջին քրիստոնյա նահատակ Սուրբ Սանդուխտ կույսի հիշատակը

Թադեոս առաքյալի և հայ առաջին քրիստոնյա նահատակ Սուրբ Սանդուխտ կույսի հիշատակը

Թադեոս առաքյալի և հայ առաջին քրիստոնյա նահատակ Սուրբ Սանդուխտ կույսի հիշատակը
17.07.2026 | 23:13

Սիրելի՛ քրիստոնյաներ,

հուլիսի 18-ին, Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնախմբում է մեր հավատքի հիմնադիրներից Սուրբ Թադեոս առաքյալի և հայ առաջին քրիստոնյա նահատակ Սուրբ Սանդուխտ կույսի հիշատակը։

Այս առիթով Քանաքեռի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, ժամը 10:30-ին, կմատուցվի Սուրբ և Անմահ Պատարագ։

Սիրով հրավիրում ենք բոլորիդ մասնակցելու Սուրբ Պատարագին, միասին աղոթելու և հայցելու Սուրբ Թադեոս առաքյալի և Սուրբ Սանդուխտ կույսի բարեխոսությունը մեր ժողովրդի, մեր Սուրբ Եկեղեցու, մեր աստվածապարգև հայրենիքի և մեր ընտանիքների համար։

Սուրբ Թադեոսը Քրիստոսի ընտրյալ տասներկու առաքյալներից էր, ով առաջիններից եղավ, որ Ավետարանի լույսը բերեց Հայոց աշխարհ՝ դառնալով մեր առաջին ավետարանիչը։ Նրա առաքելական քարոզչությունը պսակվեց նահատակությամբ։

Սուրբ Թադեոսի քարոզությամբ Քրիստոսին հավատաց նաև հայոց Սանատրուկ թագավորի դուստրը՝ Սուրբ Սանդուխտ կույսը։ Չնայած հայրական սպառնալիքներին ու հեթանոսական հալածանքներին՝ նա չուրացավ Քրիստոսին, անսասան մնաց իր հավատքի մեջ և դարձավ հայ առաջին քրիստոնյա սրբուհին ու նահատակը։

Սուրբ Թադեոս առաքյալի և Սուրբ Սանդուխտ կույսի արյամբ սրբագործվեց հայոց հողը, որի վրա տարիներ անց հաստատվեց հայ ժողովրդի քրիստոնեական հավատքը և ծաղկեց քրիստոնյա Հայաստանը։

Այս տոնը մեզ հիշեցնում է, որ մեր Եկեղեցին հիմնված է առաքյալների քարոզության և նահատակների վկայության վրա։ Քրիստոնեական հավատը մեզ է հասել նրանց անձնազոհ ծառայության, արիության և հավատարմության շնորհիվ, ուստի նրանց հիշատակը նաև կոչ է մեզ՝ կյանքի բոլոր փորձությունների մեջ հավատարիմ մնալու Քրիստոսին և Մայր Եկեղեցուն:

Փա՜ռք Աստծուն ամեն ինչի համար։

Սամվել դպիր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Դիտվել է՝ 110

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.