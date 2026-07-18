Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.07.2026
 
«Եթե Իրանի ենթակառուցվածքներին հարվածելու վերաբերյալ ԱՄՆ նախագահի սպառնալիքներն իրականացվեն, ապա այն ամենը, ինչ դեռևս անվնաս է մնացել Իրանի զսպվածության շնորհիվ, կոչնչացվի հզոր հարվածներով այնպես, որ դրանից հետք անգամ չի մնա՝ ասես երբեք էլ չի եղել»,- ասված է Իրանի ԶՈՒ մամուլի ծառայության հայտարարության մեջ։               
 
Նորություններ » Մոսկվայի և Բաքվի ստորագրած փաստաթղթերը կարող են փոխել իրադարձությունների ընթացքն ու ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում

Մոսկվայի և Բաքվի ստորագրած փաստաթղթերը կարող են փոխել իրադարձությունների ընթացքն ու ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում

Մոսկվայի և Բաքվի ստորագրած փաստաթղթերը կարող են փոխել իրադարձությունների ընթացքն ու ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում
17.07.2026 | 23:27


Հարավկովկասյան տարածաշրջանային քաղաքական գործընթացների լուսաբանումը, վերլուծությունն ու կանխատեսումը շատ դժվար և բարդ գործ է, որովհետև իրադարձությունների զարգացումն այստեղ հաճախ տրամաբանական չէ: Եթե երեք օր առաջ ինչ-որ մեկն ասեր, որ Շուշիի գլոբալ մեդիա-ֆորումում Ալիևը կոչ է անելու Ուկրաինային չհամակերպվել օկուպացիայի հետ և շարունակել պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, իսկ մեկ օր անց Մոսկվա է ուղարկելու արտգործնախարար Բայրամովին և կնքելու է ռազմավարական գործակցության փաստաթղթեր, հաստատ ծաղրելու էինք այս կանխատեսնման հեղինակին: Բայց հիմա արդեն չենք կարող ծաղրել: Ինչևէ, Լավրով-Բայրամով հանդիպումը շատ եմ կարևորում, որովհետև նրանց կողմից ստորագրված փաստաթղթերը կարող են փոխել իրադարձությունների ընթացքը և ուժերի հարաբերակցությունը տարածաշրջանում: Վաշինգտոնում, Թրամփի հովանավորությամբ անցած տարվա օգոստոսին ստորագրված հայ-ադրբեջանական համաձայնագրերը նշանակում են, որ ՀՀ-Ադրբեջան հարաբերությունների մոդերատորությունը խլվել է Ռուսաստանի ձեռքից: Սակայն այսօր Լավրովն ու Բայրամովը համատեղ ազդարարեցին «3+3» ձևաչափին իրենց հավատարմությունը, իսկ այստեղ Արևմուտքի դեմ պատերազմող Իրանն ու Ռուսաստանն են: Եթե սա է Ադրբեջանի դիրքորոշումը, ապա մեր դիվանագիտությունը նորից վերադասավորումների անհրաժեշտության առջև կկանգնի:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 120

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

«Իմ սիրտը հայ է»
«Իմ սիրտը հայ է»

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Էս քոթուկը կտրել չի լինի
Էս քոթուկը կտրել չի լինի
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.