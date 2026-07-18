Խոնարհ ընթացք ունեցեք
18.07.2026 | 00:59
Հուլիսի 18
Վախենալ, թե ուրիշներն ի՞նչ կասեն, նշանակում է` հավատքի պակաս ունենալ Իմ հանդեպ:
Այդպես չպետք է լինի:
Այդ բոլոր դժվարությունները` ձեր նկարագիրը մաքրագործելու գործողության վերածեք:
Դուք ձեզ տեսեք այնպես, ինչպես ձեր շուրջը եղածներն են տեսնում, ոչ թե` ինչպես դուք եք ուզում:
Աստծո առջև չափազանց խոնարհ ընթացք ունեցեք:
Ես ձեզ կբարձրացնեմ, որովհետև ճանաչեցիք Իմ Անունը:
Սակայն, մինչ բարձրանալը, դուք պետք է մաքրված ու լուսավորված լինեք:
Մեկնաբանություններ