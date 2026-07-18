Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Ալիևն իսկապես հավատացել է, թե Ադրբեջանը վերածվել էր «միջին տերության»

Ալիևն իսկապես հավատացել է, թե Ադրբեջանը վերածվել էր «միջին տերության»

Ալիևն իսկապես հավատացել է, թե Ադրբեջանը վերածվել էր «միջին տերության»
18.07.2026 | 10:54

Բաքվեցի դիկտատորը հայտարարել է.

«Ադրբեջանն աջակցում էր անկախ և ինքնիշխան պաղեստինյան պետության ստեղծումը` մայրաքաղաքով Արևելյան Երուսաղեմում»։

Սա իհարկե էրդողանյան տեսակետն է առաջին հերթին` ում պարտական է Ալիևը, սակայն հայտարարությունն հետաքրքիր է հնչում այնքանով, որ Ալիևը պարտական է նաև Նեթանյահուին, ով հրեական պետության ո՛չ միայն տեխնոլոգիական աջակցությունն է տվել Ադրբեջանին, այլև ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում հրեական լոբբիստական խմբերի միջոցով աջակցել էր Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական հանցագործությունների նկատմամբ ամերիկյան և եվրոպական առաջնորդների լոյալությունը կամ առնվազն լռությունը։

Ալիևյան այս մոտեցումը տպավորություն է ստեղծում, որ Ալիևն իսկապես հավատացել է, թե Ադրբեջանը վերածվել էր «միջին տերության» (middle power), այն պարագայում, երբ միջին տերություն կառուցելու համար Ադրբեջանի նման պետությանն անհրաժեշտ է ներքին վերափոխումների և արտաքին գործոնների կառավարման այնպիսի համակցություն, որպեսզի առկա նյութական ռեսուրսները վերածվեն իրական ազդեցության։

Իհարկե գուցե նման փորձեր կան, սակայն այդ փորձերը ինչքանո՞վ կփոխարկվեն իրական վերափոխումների, ցույց կտա ժամանակը։

Արա ԼՊՈՂՈՍՅԱՆ

Դիտվել է՝ 229

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.