Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Նոր Հայաստանում «թաղման ոլորտն» աշխատում է շվեյցարական ժամացույցի նման

Նոր Հայաստանում «թաղման ոլորտն» աշխատում է շվեյցարական ժամացույցի նման

Նոր Հայաստանում «թաղման ոլորտն» աշխատում է շվեյցարական ժամացույցի նման
18.07.2026 | 11:47

Այնուամենայնիվ, Նոր Հայաստանում կա մի ոլորտ, որն աշխատում է անխափան և ճշգրիտ` շվեյցարական ժամացույցի նման: Դա բնակչության հատուկ սպասարկման ոլորտն է, այլ կերպ ասած` «թաղման» ոլորտը:

Մորգում ամեն ինչ կա: Յուրաքանչյուր տեսակի ծառայություն, դագաղների մեծ տեսականի, քահանաներ, փոս փորողներ, շորեր, ֆոտոնկարներ, ծածկոցներ, ավտոմեքենաներ, ծաղիկներ, սպասարկողներ, սգո սրահներ, հոգեհացի մատուցման համար նախատեսված օբյեկտներ, իրավաբանական օգնություն, շատ արագ աշխատող և գործունյա աշխատակիցներ: Ընդ որում, գների իրական «ճկուն» համակարգ: Այսինքն, մարդ մտնում է մորգ, վճարում է ըստ ունեցած հնարավորությունների և րոպեների ընթացքում, առանց բացառության, բոլոր հարցերը լուծած հեռանում է մորգից:

Նույնը` «Բնակչության հատուկ սպասարկում» ՀՈԱԿ-ում (նախկինում` «թաղման բյուրո»): Այստեղ մահվան վկայականը տրամադրվում է մի քանի րոպեում: Շատ արագ է լուծվում նաև գերեզմանի հատկացման խնդիրը: Ավելին` աշխատակիցները բարեհամբյուր են, գիտակից, իրավաչափ մտքեր են արտահայտում:

Մի խոսքով, ապշած եմ: Նոր Հայաստանում «թաղման ոլորտն» աշխատում է շվեյցարական ժամացույցի նման, իսկ «թաղման բյուրոյի» եկամուտները շարունակում են շեշտակի աճել:

Փաստորեն, Նոր Հայաստանում մարդն արժեք ունի միայն մահից հետո: Արդյո՞ք սա է Նոր Հայաստանի հիմնարար սկզբունքների և կանոնների ամբողջությունը` դոկտրինան:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 296

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.