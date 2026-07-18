Մանրամասն որոնում (արխիվ)
18.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Ինքնիշխան և տնտեսապես ամուր երկիր ու պետականություն ունենալու հիմնական պայմանը

Ինքնիշխան և տնտեսապես ամուր երկիր ու պետականություն ունենալու հիմնական պայմանը

Ինքնիշխան և տնտեսապես ամուր երկիր ու պետականություն ունենալու հիմնական պայմանը
18.07.2026 | 12:26

Հասարակության որակը միարժեքորեն կարող է որոշվել տգետների ու ավանտյուրիստների ունեցած դիրքով նրանում, որը նաև իրական հիմք է նույն հասարակության ապագայի կանխատեսման համար։

Հասարակության մեջ ապրելու կամքը կորցրած տգետների տևական գերիշխանության դեպքում մարդկային կյանքը դրեյֆում է որակի անկման ուղղությամբ, մինչև որ դա դառնում է սպառնալիք պետականությանը, այն, ինչը որ տեղի է ունեցել մեզ հետ անկախություն ստանալուց հետո։

Անտեղյակ մարդկանց հաճախ թվում է, թե կյանքի որակ, պետության կայունություն և այլ նման հասկացությունները վերացական բաներ են, որոնք կապ չունեն անձանբ իրենց հետ։

Բայց դա այդպես չէ. և՛ կյանքի որակը, և՛ պետության էֆեկտիվությունն ու կայունությունը անմիջականորեն կապված են մարդկանց ամենօրյա գործողությունների հետ։

Եթե հասարակություն կոչեցյալը ներկայացնող ամեն մեկը ամեն օր մտածի, թե այդ օրը ինչ կարող է պոկել հասարակությունից, առանց փոխարենը որևէ բան անելու ուրիշներին, այսինքն, այդ նույն հասարակությանը, ապա կունենանք այն, ինչը որ ունենք։

Մերի նման թույլ մենթալիտետով մարդիկ կամ ժողովուրդները, բազմաթիվ ներքին ու արտաքին պատճառներով, կայուն ու էֆեկտիվ պետականություն կառուցել չեն կարող, քանի որ այն պահանջում է բոլորի համատեղ նպատակային ջանք և նվիրում ու զոհաբերություն՝ ռացիոնալ կառավարման ներքո։

Սա է ինքնիշխան և տնտեսապես ամուր երկիր ու պետականություն ունենալու հիմնական պայմանը, որի չլինելու միակ պատճառն էլ այն է, որ տգետ ու էգոիստ մեծամասնությունը սակավաթիվ ռացիոնալ դատողներին ու հատուկենտ նվիրյալներին համարում է «հարիֆ», քանի որ նրանք չեն «ջոգըմ»։

Եվ այսպես էլ փորձում ենք ապրել մեր Հայաստանում։

Հարցի լուծումը ուժեղ ու արդարամիտ մահակն է, որը ներքին ուժերի խելքի բանը չէ, քանի որ բոլորն են նույն կտավի գործ։

Պավել Բարսեղյան

Դիտվել է՝ 215

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով
Կան գրքեր, որոնք չեն ավարտվում վերջին էջով

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.
irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.