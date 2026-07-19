Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Վենետիկի հայկական հետքերով

Վենետիկի հայկական հետքերով

Վենետիկի հայկական հետքերով
19.07.2026 | 11:27

Եվրոպայի հայկական ժառանգության ուսումնասիրության դռները բացվում են Վենետիկից։ Գերագույն հաճույք է Իտալիայի հայկական հետքերի պատմությանը տիրապետելով ազատ նավարկություն սկսելը դեպի Վենետիկ` երևակայելով հայ վաճառականության, տպագրիչների ու հոգևորականների մղումներն ու տեսիլքները, որոնք հարյուրամյակների ընթացքում կերտեցին «հայկական Վենետիկը»։

Վենետիկի հայկական հետքի քարտեզագրումն ու այդ երթուղով առաջնորդվելը ևս մեկ անգամ գալիս է ապացուցելու ազգային բնավորության անբեկանելի ու անժխտելի հատկությունների գոյությունը, որոնք զորավիգ կլինեն մեզ` նորանոր փորձություններ ու վտանգներ հաղթահարելու գործում։

Հայկ ԴԵՄՈՅԱՆ

Դիտվել է՝ 47

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում
Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.