Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Պուտինի ապտակը Ալիևին․ Շուշիում արված հայտարարությունը չներվեց

Պուտինի ապտակը Ալիևին․ Շուշիում արված հայտարարությունը չներվեց

Պուտինի ապտակը Ալիևին․ Շուշիում արված հայտարարությունը չներվեց
19.07.2026 | 11:44



Միջազգային քաղաքականության մեջ հայտարարությունները շատ հաճախ ունեն գին։ Երբեմն այդ գինը վճարվում է դիվանագիտական հարաբերություններով, երբեմն՝ տնտեսական ճնշումներով, իսկ երբեմն էլ՝ շատ ավելի տեսանելի ազդակներով։
Շուշիում Իլհամ Ալիևը, պատասխանելով ուկրաինացի լրագրողի հարցին, ոչ միայն հայտարարեց, որ ճանաչում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը, այլև փաստացի հրապարակային խորհուրդ տվեց Կիևին շարունակել դիմադրությունը Ռուսաստանին. «Ես այսօր էլ կկրկնեմ իմ խորհուրդը՝ երբեք չհամաձայնել օկուպացիային։ Հենց դա էլ անում է Ուկրաինան»։
Այս հայտարարությունը սովորական դիվանագիտական ձևակերպում չէր։ Այն հնչեց մի ժամանակաշրջանում, երբ Ռուսաստանը շարունակում է պատերազմը Ուկրաինայում, իսկ Ադրբեջանը պաշտոնապես փորձում է հավասարակշռել իր հարաբերությունները թե՛ Մոսկվայի, թե՛ Արևմուտքի հետ։ Այլ կերպ ասած՝ Ալիևը հրապարակայնորեն մտավ մի թեմայի մեջ, որն այսօր Ռուսաստանի համար ամենազգայուն հարցերից մեկն է։
Եվ ահա ընդամենը մեկ օր անց Օդեսայի ափերի մոտ անօդաչու թռչող սարքի հարվածի ենթարկվեց թուրքական ընկերությանը պատկանող առևտրային նավը, որի անձնակազմի 11 անդամները Ադրբեջանի քաղաքացիներ էին։ Նավի ադրբեջանցի կապիտանը համարվում է անհետ կորած։
Քաղաքականության մեջ ժամանակային նման համընկնումները հազվադեպ են ընկալվում պարզապես որպես պատահականություն։ Մեծ տերությունները սովորաբար խոսում են ոչ միայն արտաքին գործերի նախարարությունների հայտարարություններով, այլև ուժի լեզվով։ Երբ անհրաժեշտ է որևէ գործընկերոջ հիշեցնել ազդեցության սահմանների մասին, հաճախ ընտրվում են հենց նման ցուցադրական գործողություններ, որոնք ուղերձ են ավելի, քան ռազմական անհրաժեշտություն։
Այդ տեսանկյունից Օդեսայի մերձակայքում տեղի ունեցածը կարելի է դիտարկել որպես Մոսկվայի քաղաքական պատասխան Ալիևին։ Ոչ թե պաշտոնական նոտայի, այլ ուժի միջոցով փոխանցված ուղերձի ձևաչափով. Ռուսաստանի համար անընդունելի է, երբ նույնիսկ իր գործընկեր համարվող պետության ղեկավարը հրապարակայնորեն պաշտպանում է Ուկրաինայի դիրքորոշումը պատերազմի ամենացավոտ հարցում։
Միջազգային հարաբերություններում երբեմն մեկ հարվածը շատ ավելի խոսուն է, քան տասնյակ պաշտոնական հայտարարությունները։ Եվ եթե այս իրադարձությունները դիտարկենք հենց այդ տրամաբանության մեջ, ապա Օդեսայի ափերի մոտ տեղի ունեցածը կարող է ընկալվել որպես ազդանշան, որ Կրեմլը լսել է Ալիևի խոսքերը և ընտրել է պատասխանելու իր ավանդական լեզուն՝ ուժի ցուցադրության լեզուն։


Politik.am

Դիտվել է՝ 26

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում
Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.