Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Եվ ո՞ւր է այդ ցորենն ու պարարտանյութը, որ պետք է արդեն մտած լիներ Հայաստան

Եվ ո՞ւր է այդ ցորենն ու պարարտանյութը, որ պետք է արդեն մտած լիներ Հայաստան

Եվ ո՞ւր է այդ ցորենն ու պարարտանյութը, որ պետք է արդեն մտած լիներ Հայաստան
19.07.2026 | 15:34

Ռուսաստանից Ադրբեջանի տարածքով 4 վագոն կամ 275 տոննա հացահատիկ, ինչպես նաև 4 վագոն կամ 271 տոննա պարարտանյութ է ուղարկվել Հայաստան՝ հայտնել են ադրբեջանական ԶԼՄ-ները 3 օր առաջ։

Եվ ո՞ւր է այդ ցորենն ու պարարտանյութը, որ պետք է արդեն մտած լիներ Հայաստան։

Բա մի տեսանյութ կամ լուսանկար չկա՞:

Երկու օր է՝ չեմ կարողանում գտնել։ Տեքստային լուր անգամ չկա, որ բեռը հասել է նշանակետին։

Ասում են, որ երկաթգիծը վնասվել է ադրբեջանական կողմում։

Փաստորեն, Ադրբեջանը դարձել է խրոնիկ դժբախտ պատահարների երկիր՝ մոլորակ։ Կատակ չէ, եթե հաշվի առնենք, որ «Ադրբեջան» գերիշխան մոլորակում 6 տարի շարունակ չի դադարում համավարակը։ Բաքվի բռնապետությունն ստիպված է անընդհատ երկարաձգել քովիդի դեմ պայքարի օրենքը։

Մեկ այլ տեղեկության համաձայն՝ շատ պատահական վնասվել է գազամուղի այն թևը, որը Բաքվի բռնապետությունը կառուցում էր իր վասալին՝ «Արևմտյան Ադրբեջանին» գազ մատակարարելու համար, իբր թե փրկելով այդ նեոգաղութային ու կատաղի գլոբալիստական տարածքը ռուսական գալիք պատժամիջոցներից։

Արտակ Հովսեփյան

Դիտվել է՝ 119

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում
Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.