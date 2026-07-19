Մանրամասն որոնում (արխիվ)
19.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Ծառուկյաններն ունեզրկվում են հանուն սոկոլովների՞

Ծառուկյաններն ունեզրկվում են հանուն սոկոլովների՞

Ծառուկյաններն ունեզրկվում են հանուն սոկոլովների՞
19.07.2026 | 16:07

Ուրեմն, Նոր Հայաստանում Ծառուկյան Գագիկի «ունեզրկման» գործընթացին զուգահեռ, իրականացվում է Ռուսաստանում ծնված և ԱՄՆ-ում բնակվող Սոկոլով Կոնստանտինի «հարստացման» գործընթացը: Վերջինս կղեկավարի Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրն ու Հայաստանով անցնող «Թրամփի երթուղին»` TRIPP-ը: Չի բացառվում, որ տեսանելի ապագայում Հայաստան ժամանի սոկոլովների հերթական խմբաքանակը, որոնց կտրամադրվեն նախկինում պայմանական ծառուկյանների կողմից վերահսկվող որորտները:

Իսկ ինչո՞վ են պայմանական ծառուկյանները տարբերվում պայմանական սոկոլովներից: Ամենակարևորը` խոսում են հայերեն և մշտապես ապրում են Հայաստանում: Դա իր հերթին նշանակում է, որ պայմանական ծառուկյանների ստեղծված «բարիքներն», այդ թվում եկամուտը, մնում է Հայաստանում: Ի տարբերություն պայմանական ծառուկյանների, պայմանական սոկոլովները հայաստանյան բարիքներն, այդ թվում եկամուտները, դուրս են բերելու Հայաստանից:

Սա է պայմանական ծառուկյանների և սոկոլովների հիմնական տարբերությունը: Այդ իմաստով,Հայաստանի ապագայի տեսանկյունից, ազնիվ չէ հանուն պայմանական սոկոլովների, պայմանական ծառուկյանների «ունեզրկումը»:

Խնդիրն ունի նաև մեկ այլ կողմ. հարկ եղած դեպքում ո՞վ և ինչպե՞ս է «ունեզրկելու» պայմանական սոկոլովներին: Կարծում եմ` բոլոր ժամանակների պաշտոնական Երևանը դրա իրավունքը չի ունենա: Իսկ միգուցե պայմանական սոկոլովներին ցմահ ամենաթողության` Հայաստանը «թալանելու», քարտ-բլա՞նշ է տրվելու:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 102

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում
Երբ ֆուտբոլ եք նայում, հիշեք՝ դուք մի հսկայական սոցիալական իրադարձության եք մասնակցում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.