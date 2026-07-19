Ծառուկյաններն ունեզրկվում են հանուն սոկոլովների՞

Ուրեմն, Նոր Հայաստանում Ծառուկյան Գագիկի «ունեզրկման» գործընթացին զուգահեռ, իրականացվում է Ռուսաստանում ծնված և ԱՄՆ-ում բնակվող Սոկոլով Կոնստանտինի «հարստացման» գործընթացը: Վերջինս կղեկավարի Թեղուտի պղինձ-մոլիբդենային հանքավայրն ու Հայաստանով անցնող «Թրամփի երթուղին»` TRIPP-ը: Չի բացառվում, որ տեսանելի ապագայում Հայաստան ժամանի սոկոլովների հերթական խմբաքանակը, որոնց կտրամադրվեն նախկինում պայմանական ծառուկյանների կողմից վերահսկվող որորտները:
Իսկ ինչո՞վ են պայմանական ծառուկյանները տարբերվում պայմանական սոկոլովներից: Ամենակարևորը` խոսում են հայերեն և մշտապես ապրում են Հայաստանում: Դա իր հերթին նշանակում է, որ պայմանական ծառուկյանների ստեղծված «բարիքներն», այդ թվում եկամուտը, մնում է Հայաստանում: Ի տարբերություն պայմանական ծառուկյանների, պայմանական սոկոլովները հայաստանյան բարիքներն, այդ թվում եկամուտները, դուրս են բերելու Հայաստանից:
Սա է պայմանական ծառուկյանների և սոկոլովների հիմնական տարբերությունը: Այդ իմաստով,Հայաստանի ապագայի տեսանկյունից, ազնիվ չէ հանուն պայմանական սոկոլովների, պայմանական ծառուկյանների «ունեզրկումը»:
Խնդիրն ունի նաև մեկ այլ կողմ. հարկ եղած դեպքում ո՞վ և ինչպե՞ս է «ունեզրկելու» պայմանական սոկոլովներին: Կարծում եմ` բոլոր ժամանակների պաշտոնական Երևանը դրա իրավունքը չի ունենա: Իսկ միգուցե պայմանական սոկոլովներին ցմահ ամենաթողության` Հայաստանը «թալանելու», քարտ-բլա՞նշ է տրվելու:
Կարեն Հեքիմյան