Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր

Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր

Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր
20.07.2026 | 12:13

«Սարոյանի հետ Ջերմուկի գեղեցիկ ձորում էինք։

- Վարպետ,- ասաց ներկաներից մեկը,- խնդրում ենք այս քարին մեկ բառ գրել։ Ձեր ամենասիրած բառը…

Քարի կողքին ներկ ու վրձին էր դրված։

- Լավ բան եք մտածել… Տվեք վրձինը։

Ի՞նչ կգրի…

Դժվար էր գուշակել։

Բայց համոզված էի՝ կգրի մի բառ, որը կգա իր էության ամենախորքից։

Առաջին տառը, որ գրեց, լատիներեն «A»-ն էր։

Արդյոք «Armenia»-՞ պիտի գրի…

Ոչ։ Եթե «Հայաստան» գրեր, առաջին տառը «H»-ն պիտի լիներ…

Երբ գրեց երկրորդ տառը՝ «R», շփոթվեցի։

Հավանաբար, այո, «Armenia» է գրում…

Երրորդ տառից հետո՝ «E», ամեն ինչ պարզ դարձավ։

AREV…

Այո՛, արև։ Ամեն ինչի սկիզբը։ Ամենաբարին։ Ամենաարդարը։ Ամենակենսատուն։

Այդ պահին հանկարծ մտածեցի՝ միգուցե Արմենիան, Արարատը, Արան, Արաքսը, Արագածը, Արին-Բերդը, Արմավիրը, Արցախը, արդարը, արարիչը, արքան և առհասարակ «ար»-ով սկսվող հայերեն բառերի արմատը իսկապե՞ս արևից է սերում…»։

Վահագն ԴԱՎԹՅԱՆ

«Բարի հսկան» գրքից

Վահագն Դավթյանի այդ հիշողությունը Սարոյանի մասին սովորական պատմություն չէ։

Դա նրա ամբողջ ներաշխարհի բանալին է։

Բոլորը լարված սպասում էին մի բարձր ու հանդիսավոր բառի։ Ինչ որ մեկը մտածում էր կգրի Հայաստան, մյուսը՝ սեր կամ հավատ։

Իսկ Սարոյանը վերցրեց վրձինը ու գրեց ամենահասարակ ու ամենախոր բառը՝

AREV։

Նա չընտրեց այն ինչով մենք սովորաբար հպարտանում ենք։ Նա ընտրեց այն ինչից ամեն ինչ սկսվում է։ Արեւը, որ լույս է տալիս ու ջերմացնում, որ կյանք է բերում ու արդար է բոլորի համար հավասար։

Ու հետո ակամա մտածում ես, իսկապե՞ս պատահական է, որ մեր լեզվի ամենասրտամոտ բառերը հենց այդ երկու տառով են սկսվում՝ Արարատ, Արաքս, Արցախ, արդար, արարիչ։

Գուցե բանասիրությունը դա այլ կերպ կբացատրի, բայց հոգին այլ բան է զգում։

Կարծես մեր ժողովուրդը դարերով իր բառերի մեջ արեւի մի կտոր է պահել։

Վերջում հասկանում ես, որ մարդուն ճանաչելու համար երբեմն երկար խոսք պետք չէ։ Մեկ բառը բավական է։

Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր։

Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ

Դիտվել է՝ 197

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր
Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.