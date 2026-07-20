Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Այս աստիճանի «կրիմինալ բեսպրեդել» Հայաստանում երբեք չի եղել

Այս աստիճանի «կրիմինալ բեսպրեդել» Հայաստանում երբեք չի եղել

Այս աստիճանի «կրիմինալ բեսպրեդել» Հայաստանում երբեք չի եղել
20.07.2026 | 12:41

Ես ծնվել և մեծացել եմ Խորհրդային Հայաստանում և արդեն 35 տարի է ապրում եմ Անկախ Հայաստանում: Միանշակ կարող եմ պնդել, որ այս աստիճանի «կրիմինալ բեսպրեդել» Հայաստանում երբեք չի եղել: Ամեն օր կրակոցներ, դանակահարություններ, սպանություններ, գողություն, թմրամոլության անհավանական մակարդակ, դրան գումարած նոր տեխնոլոգիաներով հեռախոսային և կիբերհանցագործություններ:

Եվ այս ամենն այն ֆոնին, երբ իշխանական պրոպագանդան ամեն օր և բոլոր հնարավոր հարթակներից մեզ հեքիաթներ է պատմում «բարեփոխված» ոստիկանության մասին: Հարգելիներս, «ինչքան էլ ասեք՝ հալվա, բերանի մեջ քաղցրություն չեք զգալու»: Կրկնում եմ, այսպիսի ծանր կրիմինալ իրավիճակ չի եղել անգամ քանդվող ԽՍՀՄ տարիներին՝ 1990, 91, 92 թթ, երբ երկիրը փաստացի անտեր վիճակում էր…

Կարեն Քոչարյան

Դիտվել է՝ 95

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր
Սարոյանի մեկ բառն Արևն էր

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.