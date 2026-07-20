Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » «Արնագույն անձնագրեր՝ արյունալի իրականության ֆոնին»

«Արնագույն անձնագրեր՝ արյունալի իրականության ֆոնին»

«Արնագույն անձնագրեր՝ արյունալի իրականության ֆոնին»
20.07.2026 | 17:23

Հայաստանում հանցավորության մակարդակի աճի, փողոցներում գրեթե առօրյա դարձած հրաձգությունների և դանակահարությունների, որոնք հաճախ ավարտվում են մարդկային զոհերով, ինչպես նաև թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության ընդլայնման պայմաններում, ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանի հանրային վարքագիծն ու հաղորդակցման առաջնահերթությունները հասարակության մի զգալի մասի մոտ լուրջ հարցեր են առաջացնում։

Քաղաքացիներն իրավապահ մարմիններից ակնկալում են ոչ թե հաջողված տեղեկատվական արշավներ, այլ հստակ, վճռական և տեսանելի արդյունքներ՝ ուղղված հանցավորության կանխարգելմանը, հասարակական կարգի պահպանմանը և մարդկանց կյանքի ու անվտանգության պաշտպանությանը։

Սակայն այս մտահոգիչ ֆոնին ՆԳ նախարար Արփինե Սարգսյանը վերջին օրերին իր սոցիալական ցանցի էջում որպես կարևոր ձեռքբերում ներկայացրեց կենսաչափական նոր անձնագրերի լայնածավալ տպագրության մեկնարկը։ Անշուշտ, կենսաչափական անձնագրերի ներդրումը պետական կառավարման կարևոր բաղադրիչ է։ Սակայն դժվար է անտեսել այն փաստը, որ այսօր հանրությանը նախ և առաջ հուզում է ոչ թե անձնագրերի գույնը կամ տեխնոլոգիական լուծումները, այլ այն, թե որքան անվտանգ է դուրս գալ սեփական տնից և վստահ լինել, որ երեկոյան ողջ կվերադառնաս։

Երբ հանրային օրակարգում գերակշռում են սպանությունների, հրաձգությունների, դանակահարությունների և թմրանյութերի ապօրինի շրջանառության մասին լուրերը, հասարակությունն ակնկալում է, որ ՆԳ նախարարության հրապարակային հաղորդակցման առանցքում կլինեն հենց այդ մարտահրավերներին հակազդելու միջոցառումները, իրականացված քայլերը, դրանց արդյունավետությունը և պատասխանատվության մեխանիզմները։

Այս իրավիճակում առանձնահատուկ խորհրդանշական է թվում, որ հանրությանը ներկայացվում են նոր՝ արնագույն կենսաչափական անձնագրեր։ Սակայն դրանք այլևս երբեք չեն հասնի այն քաղաքացիներին, ովքեր զոհվել են փողոցային հանցագործությունների հետևանքով։ Այդ ողբերգությունները պետք է հիշեցնեն, որ պետական կառավարման ցանկացած բարեփոխման հիմքում առաջին հերթին պետք է լինի մարդու կյանքի և անվտանգության պաշտպանությունը։

ՀՀ պահեստազորի զինծառայողների նախաձեռնություն

20.07.2026 թ.

Դիտվել է՝ 137

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում
Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.