Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.07.2026
 
Իրանը կարող է պաշտպանական գործողություններից անցնել հարձակողական գործողության, եթե ԱՄՆ-ը առաջիկա օրերին շարունակի հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին՝ հայտարարել է Իրանի գերագույն առաջնորդի ռազմական խորհրդական Մոհսեն Ռեզային։ «Եթե ԱՄՆ-ի հարձակումները շարունակվեն առաջիկա երկու-երեք օրվա ընթացքում, Իրանի զինված ուժերը զսպման փուլից կանցնեն հարձակման և լիակատար ոչնչացման փուլի»,- շեշտել է Ռեզային:               
 
Նորություններ » Ցանկացած իշխանություն վաղ թե ուշ դառնում է այն հասարակության հայելին, որն իրեն հանդուրժում կամ ընտրում է

Ցանկացած իշխանություն վաղ թե ուշ դառնում է այն հասարակության հայելին, որն իրեն հանդուրժում կամ ընտրում է

Ցանկացած իշխանություն վաղ թե ուշ դառնում է այն հասարակության հայելին, որն իրեն հանդուրժում կամ ընտրում է
20.07.2026 | 18:44

Մեր ամենամեծ խնդիրը ոչ թե այս կամ այն իշխանությունն է, այլ այն, թե ինչ չափանիշներ ունենք ազգովի:

Տասնամյակներ շարունակ Հայաստանում պաշտոն են զբաղեցնում մարդիկ, որոնք հերթով խոստանում են օրենքի և իրավունքի գերակայություն, արդարություն, բարեկեցություն և անվտանգություն, իսկ արդյունքում պետությունը կորցնում է տարածքներ, բնակչություն, վստահություն և ապագայի հավատ։ Բայց ամեն ընտրությունից հետո նույն մտածողությունը վերարտադրվում է։

Մենք սիրում ենք դժգոհել իշխանությունից, բայց շատ ավելի քիչ ենք խոսում հասարակության պատասխանատվության մասին։ Որովհետև ցանկացած իշխանություն վաղ թե ուշ դառնում է այն հասարակության հայելին, որն իրեն հանդուրժում կամ ընտրում է։

Ուժեղ պետություն չեն կառուցում գեղեցիկ կարգախոսներով։ Այն կառուցում են մարդիկ, որոնք ունեն մասնագիտական կարողություն, պետական մտածողություն և պատասխանատվության զգացում։ Երբ այդ հատկանիշները փոխարինվում են անձնական հավատարմությամբ, շոուով, պոպուլիզմով կամ քաղաքական առևտրով, պետությունն անխուսափելիորեն թուլանում է, ընդհուպ՝ անկում ապրում:

Պատմությունը մեկ պարզ դաս է տալիս. պետությունները չեն կործանվում միայն արտաքին թշնամու պատճառով։ Դրանք նախ թուլանում են ներսից, երբ արժանիքներին փոխարինում են ծանոթ-բարեկամով, սկզբունքներին՝ անձնական կամ կլանային շահերով, իսկ պետական մտածողությանը՝ պահի քաղաքական հաշվարկով։

Եթե ուզում ենք այլ Հայաստան, ապա պետք է փոխենք ոչ միայն իշխանությանը, այլև մեր պահանջները։ Պետք է դադարենք հիանալ դատարկ ճառերով և սկսենք պահանջել արդյունք։ Պետք է գնահատենք ոչ թե աղմուկ ստեղծողներին, այլ պատասխանատվություն կրողներին։ Ոչ թե նրանց, ովքեր խոստանում են ամեն ինչ, այլ նրանց, ովքեր պատրաստ են ծառայել պետությանը։

Պետությունը երբեք չի դառնա ավելի ուժեղ, քան այն հասարակությունը, որը ձևավորում է իր քաղաքական վերնախավը։ Եվ մինչև այդ պարզ ճշմարտությունը չընդունենք, մենք շարունակելու ենք փոխել դեմքեր՝ չփոխելով իրականությունը։

Սակայն հնարավորությունների դաշտը անսպառ չի:

Գևորգ Կարապետյան

Դիտվել է՝ 69

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում
Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.