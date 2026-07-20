Մանրամասն որոնում (արխիվ)
20.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում
20.07.2026 | 19:01

Մարդիկ ասում են, որ գույնն առարկայի արտաքին հատկանիշ ա։ Գիտնականներն ավելի հեռուն են գնում ու պնդում են, որ առարկան ընդհանրապես գույն կոչվող հատկանիշ չունի, պարզապես՝ իր վրա ընկած լույսի սպեկտրի էն երանգները, որոնք չի կարողանում կլանել, արտացոլում ա՝ որպես գույն։ Այսինքն՝ գույնը լույսի էն երանգն ա, որն առարկայի օրգանիզմը մերժում ա՝ ալերգիայի նման։ Պատկերացնում ե՞ք, մարդն ալերգիա ունենա ձվի նկատմամբ, ու դրա պատճառով՝ ձվաձև դառնա։ Էս գիտնականներին ինչ ասես՝ կհնարեն։

Բայց հետո գալիս ա Մինասը ու ցաքուցրիվ ա անում էդ բոլոր գիտական տեսությունները։ Նա ապացուցում ա, որ գույնը ներքին հատկանիշ ա, գույնը սարի տրամադրությունն ա, որ կարող ա րոպեն մեկ փոխվել, գույնը երկնքի ջերմաստիճանն ա, որ կարող ա ցրտից կապտել կամ շոգից բոցավառվել արևի բոլոր երանգներով, նա գույն ա հագցնում աղջիկներին, ու ամեն մեկը մի չքնաղ փերի ա դառնում, հողից հանում ա ապագա ծիրանի ու կեռասի գույնը, շոգը գունավոր երգ ա դարձնում, ստվերը դարձնում ա արևից փախուստ տված մի կտոր գիշեր, ու էդ բոլորը սվաղում ա սիրո հաստ, երփներանգ շերտով, որը քարացած երգի նման կախվում ա օդում։

Էսօր Մինասի տարեդարձն ա՝ մեր Մինասի, մեծ, հզոր Մինասի։

Հենրիկ Պիպոյան

Դիտվել է՝ 570

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում
Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.