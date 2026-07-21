Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Լուրջ խոչընդոտներ «երջանիկ» լինելու ճանապարհին

Լուրջ խոչընդոտներ «երջանիկ» լինելու ճանապարհին

Լուրջ խոչընդոտներ «երջանիկ» լինելու ճանապարհին
21.07.2026 | 12:04

Ըստ էության, Հայաստանի ներկայիս իշխանության հիմնական կարգախոսները հետևյալն են. դավաճանի՛ր քո Հայրենիքին՝ հանուն «պետության»։ Ընդ որում, վստահաբար խոսքը Հայաստանի Հանրապետության մասին չէ, որքան էլ փորձեն սրանք մեզ համոզել հակառակում։

Այս գաղափարախոսության շրջանակում Հայրենիք ունենալը, ազգային առաջնահերթություններ ունենալը և ազգի թշնամուն դիմադրելու պատրաստակամությունը ներկայացվում են որպես «պատերազմի ցանկություն»։ Իսկ մարդու կյանքի գլխավոր արժեքը, ըստ այդ մոտեցման, կուշտ ուտելու, խմելու և զվարճանալու «սրբազան իրավունքն» է։

Փաստորեն, փաշիստական իշխանությունների գաղափարախոսության համաձայն՝ հայ լինելը, Հայրենիքը սիրելը և ազնիվ ապրելը լուրջ խոչընդոտներ են «երջանիկ» լինելու ճանապարհին։

Սարսափելին այն է, որ նման մեթոդաբանությամբ ազգի անասնացման գործընթացը պատմության ընթացքում բազմիցս նախորդել է պետությունների փլուզմանը։

Այս խոսքերն ուղղված չեն նրանց, ովքեր համարում են Շուշին, Քարվաճառը, Ստեփանակերտը, Ղազանչեչոցը , Դադիվանքը, Գանձասարը և այլն «ադրբեջանական», խոսքը նույնիսկ նրանց մասին չէ, ովքեր պատրաստ են թուրքի ոտքը համբուրել մեկ «վեդրո» բենզինի դիմաց։ Այդպիսի մարդիկ, իմ համոզմամբ, վաղուց դուրս են մնացել հայկական ազգային միջավայրից և վերածվել են միայն անհայրենիք, անդեմ, անսեռ ու «թրքավարի» գազազած «քաղաքացիների»։

Խոսքն այն հայերի մասին է, որոնց համար այսօր Հայաստանում հայ լինելը դարձել է վտանգավոր և ամենակարևորը... պատվաբեր։

Պատվաբեր...

Արման ԱԲՈՎՅԱՆ

Դիտվել է՝ 97

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

ՈՒժերի հարաբերակցության փոփոխությունը կազդի Հարավային Կովկասում ազդեցության վերաբաշխման վրա

TRIPP նախագիծը, որը հայտնի է նաև «Զանգեզուրի միջանցք» անվամբ, առաջ է շարժվում։ Ստեղծվել է առանձին «TRIPP+» ներդրումային հիմնադրամ՝ 200 միլիոն դոլար կապիտալով, որը նախատեսված է տարածաշրջանում տարբեր տրանսպորտային նախագծերի ֆինանսավորման համար։ Ինչպես ասում են ռեժիմի ներկայացուցիչները, դա Հայաստանին բարգավաճում կբերի...

Սոցցանցային գրառումներ

Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում
Գալիս է Մինասը ու շոգը գունավոր երգ է դարձնում

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.