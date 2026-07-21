Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Գանձել, գանձել մինչև վերջ

Գանձել, գանձել մինչև վերջ

Գանձել, գանձել մինչև վերջ
21.07.2026 | 12:38

Ինչո՞վ է Հարկադիրը նման «թաղման բյուրոյին»:

Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայությունում ուրախություն է տիրում: Իսկ ուրախության պատճառն այն է, որ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում բռնագանձվել է ավելի քան 35 մլրդ․ դրամ, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելի է 19 %-ով։ Ընդ որում, պետբյուջեի օգտին բռնագանձված ավելի քան 12 մլրդ. դրամը գերազանցում է նախորդ տարվա համադրելի ցուցանիշը շուրջ 18%-ով:

Ի՞նչ է դա նշանակում: Հրապարակված թվերը նշանակում են, որ Հարկադիրի ձեռամբ բնակչությունը (դրա զգալի հատվածը) նախորդ տարվա համեմատ 19%-ով աղքատացավ: Ընդ որում, պետությունը (օրվա իշխանությունը) նախորդ տարվա համեմատ 18%-ով հարստացավ: Արդյո՞ք սա հպարտանալու առիթ է: Այս իմաստով, ի՞նչ կլիներ, եթե օրինակ` «թաղման բյուրոն» հպարտանար նախորդ տարվա համեմատ իր ծառայությունների մատուցման ցուցանիշների բարձրացմամբ կամ պաշտոնական Մոսկվան փառավորվեր նախորդ տարվա համեմատ սպանված ուկրաինացիների թվաքանակի աճով:

Պատկերացնու՞մ եք: Խլել մարդկանց գումարը և գույքը, ժողով անել, թվեր հրապարակել և հպարտանալ: Չէ, ամենևին չեմ պնդում, որ Հարկադիր չպետք է լինի: Դա անհրաժեշտ կառույց է: Այնպես, ինչպես «թաղման բյուրոն»: Սակայն, հպարտանալ մարդկանց «բոմժացնելու» հանգամանքով՝ անթույլատրելի է:

Հ.Գ. Նկարում` Հարկադիրի ղեկավար товарищ Սիրոն լսում է պայմանական թորոսյանարմենի քաղաքացիներին 19%-ով «բոմժացնելու» վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Կարեն Հեքիմյան

Դիտվել է՝ 242

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.