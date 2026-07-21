Շարունակի՛ր ստեղծագործել, Եվա ջան, որովհետև արվեստի լեզուն միշտ ավելի երկար կյանք է ունենում, քան՝ գրաքննությունը, քան՝ Հայրենիք ուրացող հայրենադավ գործիչների քաղաքական կյանքը:
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար:
10-ամյա Եվայի՝ «Տատիկ-պապիկ» հուշարձանի նկարը ցուցադրությունից հեռացնելու դեպքը հանրային լայն քննարկման է արժանացել։ Երեխայի նկարի համար աճուրդ է նախաձեռնվել, առաջարկված արժեքն արդեն հասել է 4400 դոլարի։
Օրեր առաջ Երևանի Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում, գլխավոր ուրացողի և Նժդեհին ֆաշիստ անվանող ԿԳՄՍ նախարարի ցուցումով, ցուցադրությունից հեռացվել էր 10-ամյա երեխայի՝ Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը պատկերող նկարը։
Հայկ Մովսիսյան