Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
21.07.2026 | 13:05

Շարունակի՛ր ստեղծագործել, Եվա ջան, որովհետև արվեստի լեզուն միշտ ավելի երկար կյանք է ունենում, քան՝ գրաքննությունը, քան՝ Հայրենիք ուրացող հայրենադավ գործիչների քաղաքական կյանքը:

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար:

10-ամյա Եվայի՝ «Տատիկ-պապիկ» հուշարձանի նկարը ցուցադրությունից հեռացնելու դեպքը հանրային լայն քննարկման է արժանացել։ Երեխայի նկարի համար աճուրդ է նախաձեռնվել, առաջարկված արժեքն արդեն հասել է 4400 դոլարի։

Օրեր առաջ Երևանի Անուշավան Տեր-Ղևոնդյանի անվան երաժշտական դպրոցում, գլխավոր ուրացողի և Նժդեհին ֆաշիստ անվանող ԿԳՄՍ նախարարի ցուցումով, ցուցադրությունից հեռացվել էր 10-ամյա երեխայի՝ Ստեփանակերտի «Մենք ենք մեր սարերը» հուշարձանը պատկերող նկարը։

Հայկ Մովսիսյան

Դիտվել է՝ 630

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.