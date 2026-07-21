Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Հանկարծ հարցը չքաղաքականացնեք

Հանկարծ հարցը չքաղաքականացնեք

Հանկարծ հարցը չքաղաքականացնեք
21.07.2026 | 13:20


Երեկ լոլիկ աճեցնողներն էին ճանապարհ փակել, այսօր ձկնաբույծներն են կառավարության շենքի առաջ բողոքի ակցիա անում, որ չեն կարողանում իրենց աճեցրածն իրացնել։ Հանկարծ հարցը չքաղաքականացնեք, չհամարեք, որ լոլիկի ու ձկան չիրացման խնդիրը իշխանության ապիկար, անհեռատես քաղաքականության անմիջական հետևանքն է։

Որևէ փաստ չունեմ, սակայն ենթադրում եմ, որ հիմա բողոքի գործողություններ անող, լոլիկ ու ձուկ աճեցնողների զգալի մասը հունիսի 7-ին քվե է տվել 8 տարի բոլորիս խաբած, Հայաստանին ու հայ ազգին այդքան տառապանքներ պատճառած ՔՊ-ին: Իրենց ընդդիմադիր համարող քաղաքական ուժերը պետք է համակարգեն, համախմբեն լոլիկ, ձուկ, ծաղիկ, ծիրան, խաղող աճեցնողների, կոնյակ արտադրողների և այլոց պայքարը, այն դարձնեն իշխանափոխության համար քաղաքական պայքարի մաս։ Տարրական բաներ եմ ասում, սակայն դրանք չեն արվում։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 171

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.