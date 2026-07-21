Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը
21.07.2026 | 15:36

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել:

1. Էնդի Բերնհեմ (Andy Burnham)- Լեյբորիստական կուսակցություն: Պաշտոնում՝ 2026 թ. հուլիսի 20-ից։

2. Քիր Սթարմեր- Լեյբորիստական կուսակցություն: Պաշտոնում՝ 2024 թ. հուլիսի 5- 2026 թ. հուլիսի 20։

3. Ռիշի Սունակ- Պահպանողական կուսակցություն, Պաշտոնում՝ 2022 թ. հոկտեմբերի 25-2024 թ. հուլիսի 5։

4. Լիզ Թրաս- Պահպանողական կուսակցություն, Պաշտոնում՝ 2022 թ. սեպտեմբերի 6-2022 թ. հոկտեմբերի 25 (ընդամենը 49 օր)։

5. Բորիս Ջոնսոն- 2019-2022: Պահպանողական: Վարչապետների արագ փոփոխության պատճառների մեջ առաջնային է ուկրաինական խնդիրը, այն ռեսուրսները, որ ներդրվում են պատերազմում: Բազմաթիվ աղբյուրներից եկող տեղեկատվությունը կասկած չի հարուցում, որ Լոնդոնը ակտիվ մասնակցություն է ունեցել Երկրորդ Մայդանի և հակամարտության խորացման գործում: Հիշում եք Բորիս Ջոնսոնին, որը տապալեց նոր սկսված պատերազմի դադարեցմանը նպատակաուղղված Ստամբուլի գործընթացը և համոզեց Զելենսկուն շարունակել պատերազմը: Նրա կուսակիցներ Լիզ Թրասը և Ռիշի Սունակը շարունակեցին Ջոնսոնի գիծը: Երբ պահպանողականները պարտություն կրեցին, և իշխանությունն անցավ Լեյբորիստական կուսակցությանը, ես ևս շատերի նման կարծում էի, որ քաղաքական դիրքորոշումը ուկրաինական ճգնաժամում կփոխվի: Սակայն Քիր Սթարմերը շարունակեց նույն գիծը, և, ինչպես տեսանք, հրաժարական տվեց:

Երեկ՝ հուլիսի 20-ին, թագավորն ընդունեց լեյբորիստների նոր առաջնորդ Էնդի Բերնհեմին և հանձնարարեց կազմել նոր կառավարություն: Իսկ ի՞նչ հայտարարեց նորաթուխ վարչապետը. Կիևին օգնությունը շարունակվելու է անփոփոխ ծավալներով, և առաջինը հեռախոսազրույց է ունենանալու Թրամփի ու Զելենսկու հետ:

Տեսնենք՝ որքան կգոյատևի այս նոր լեյբորիստական կառավարությունը:

Գարիկ Քեռյան

Դիտվել է՝ 233

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.