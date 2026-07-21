Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Այս ինքնախաբեությունը մի օր պայթելու է անտեղյակ ձևացողների գլխին

Այս ինքնախաբեությունը մի օր պայթելու է անտեղյակ ձևացողների գլխին

Այս ինքնախաբեությունը մի օր պայթելու է անտեղյակ ձևացողների գլխին
21.07.2026 | 16:14


Հայաստանի բնակչության զգալի մասը թմրեցնող կոմֆորմիզմի մեջ է, որը կոչվում է անտեղյակություն, ավելի ճիշտ՝ անտեղյակության ձևացում։ Մարդիկ ապրում են այսօրվա օրով, գոյատևում-զվարճանում են։ Նրանք անտեղյակ են ձևանում, չեն էլ ուզում լսել Հայաստանի գլխին կախված վտանգներից, չեղած անվտանգությունից և չխաղաղությունից, սարից գլորված ձնե սարի նման աճող պետական պարտքից, տնտեսական առաջիկա կոլապսից, սոցիալական մեծ բևեռացումից, իրավական «բեսպրեդելից», թմրամոլության և խաղամոլության համաճարակներից:

Այնտեղյակ ձևանալը հարմարավետ է, քանզի այն մարդկանց «ազատում» է չիմացած բաների համար պատասխանատվությունից։ Այս ինքնախաբեությունը մի օր պայթելու է անտեղյակ ձևացողների գլխին։

Ոսկան Սարգսյան

Դիտվել է՝ 90

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.