Մանրամասն որոնում (արխիվ)
21.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Արթնության պահը կգա կամ գիտակցմամբ ու ներքին էվոլյուցիայի, կամ արտաքին պարտադրմամբ ու կորուստների միջոցով

Արթնության պահը կգա կամ գիտակցմամբ ու ներքին էվոլյուցիայի, կամ արտաքին պարտադրմամբ ու կորուստների միջոցով

Արթնության պահը կգա կամ գիտակցմամբ ու ներքին էվոլյուցիայի, կամ արտաքին պարտադրմամբ ու կորուստների միջոցով
21.07.2026 | 20:28

Արդի հայ հասարակության մեջ ոչ միայն անիմաստ, այլև վտանգավոր է դարձել մեծ գաղափարների մասին խոսելը։

Կայսերական անցյալ կամ ներկա ունեցող ժողովուրդները շարունակում են փնտրել նոր ու հավակնոտ ծրագրեր, իսկ սրա պարադոքսն այն է, որ հին քաղաքակրթությունների ժառանգները (ինչպիսին մենք ենք) ո՛չ միայն մերժում, այլև ծաղրում են ցանկացած գաղափար, որն ինքնամեծանալու, հավակնություններ դրսևորելու մասին է։

Մեր հասարակությունը, օտար և թշնամական քարոզչությունների ներքո, վերածվում է ինքն իրեն մերժող, սեփական նախնիների իդեալներից հրաժարվող մի անպիտան զանգվածի, որի նմանն էր աստվածաշնչյան սոդոմգոմորյան հասարակությունը, որն անխուսափելի մահվան դատապարտվեց։

Ինձ համար ցավ է տեսնել, թե ինչպես է իմ ժողովուրդը վերածվում անզգա, ինքն իրեն մերժող, անառակության ու հայհոյախոսության, բարոյական անկման ժամանակակից օրինակի։

Սակայն ներքին վստահություն ունեմ, որ հայերիս պարագայում դա չի կարող երկար տևել, որովհետև արթնության պահը կգա կա՛մ գիտակցմամբ ու ներքին էվոլյուցիայի, կա՛մ արտաքին պարտադրմամբ ու կորուստների միջոցով;

Արա Լ. Պողոսյան

Դիտվել է՝ 77

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.