Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Դարի հրաշքը

Դարի հրաշքը

Դարի հրաշքը
22.07.2026 | 00:01

Հուլիսի 22

Ապրիր Իմ մեջ:
«Ով հավատում է Ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ Ես եմ անում. և դրանից ավելի մեծերը կանի, որովհետև Ես գնում եմ Հոր մոտ»:
«Դրանից ավելի մեծերը»:
Կույրերը տեսողություն ստացան, կաղերը քայլեցին, բորոտները մաքրվեցին, և Ավետարանը քարոզվեց աղքատներին:
«Դրանից ավելի մեծերը կանեք, որովհետև Ես գնում եմ Հոր մոտ»:
Աշխարհի զարմանքը:
Դարերի հրաշքը:
Օրհնելու համար ասպարեզ իջած զորությունը. Սուրբ Հոգու մաքրազարդող ուժը` շարժման մեջ դրած մարդու միջոցով:
Վեր կաց, կանգնիր հիվանդության, աղքատության, տարակույսի, հուսահատության ու սահմանափակության խուլ գերեզմանից:
«Ոտքի կանգնիր, լուսավորիր, որովհետև Լույսը եկել է, և քեզ վրա ծագել է Տիրոջ Փառքը»:
Սքանչելի ապագա է սպասվում երկուսիդ:
Անհատնում զորությամբ լեցուն ապագա` հոգևոր ասպարեզում մարդկանց օգտակար լինելու աննման ժամանակ:
Զորությունը թող հոսի ձեր միջով:
Գործածվել սովորեք:
Խնդրեք. «Խնդրեցեք ինչ որ կուզեք, և պիտի տրվի ձեզ» և նրանց, ում համար աղոթում եք:
Դիտվել է՝ 43

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Որքան կգոյատևի Միացյալ Թագավորության նոր կառավարությունը

Պերմանենտ քաղաքական անկայունության ուրվականն է շրջում Բրիտանական երկրում: Վերջին վեց տարում փոխվեց հինգ վարչապետ, չնայած որ երկկուսակցական համակարգը երկրին երեք դար շարունակ քաղաքական կայունություն էր ապահովել...

Սոցցանցային գրառումներ

Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար
Ավելի քան 4000 դոլար՝ Եվայի նկարի համար

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.