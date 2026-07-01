Դարի հրաշքը
22.07.2026 | 00:01
Հուլիսի 22
Ապրիր Իմ մեջ:
«Ով հավատում է Ինձ, ինքն էլ կանի այն գործերը, որ Ես եմ անում. և դրանից ավելի մեծերը կանի, որովհետև Ես գնում եմ Հոր մոտ»:
«Դրանից ավելի մեծերը»:
Կույրերը տեսողություն ստացան, կաղերը քայլեցին, բորոտները մաքրվեցին, և Ավետարանը քարոզվեց աղքատներին:
«Դրանից ավելի մեծերը կանեք, որովհետև Ես գնում եմ Հոր մոտ»:
Աշխարհի զարմանքը:
Դարերի հրաշքը:
Օրհնելու համար ասպարեզ իջած զորությունը. Սուրբ Հոգու մաքրազարդող ուժը` շարժման մեջ դրած մարդու միջոցով:
Վեր կաց, կանգնիր հիվանդության, աղքատության, տարակույսի, հուսահատության ու սահմանափակության խուլ գերեզմանից:
«Ոտքի կանգնիր, լուսավորիր, որովհետև Լույսը եկել է, և քեզ վրա ծագել է Տիրոջ Փառքը»:
Սքանչելի ապագա է սպասվում երկուսիդ:
Անհատնում զորությամբ լեցուն ապագա` հոգևոր ասպարեզում մարդկանց օգտակար լինելու աննման ժամանակ:
Զորությունը թող հոսի ձեր միջով:
Գործածվել սովորեք:
Խնդրեք. «Խնդրեցեք ինչ որ կուզեք, և պիտի տրվի ձեզ» և նրանց, ում համար աղոթում եք:
Մեկնաբանություններ