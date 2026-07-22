Հուլիսի 20-ին Վախթանգ Կիկաբիձեն կդառնար 88 տարեկան
Ինձ միշտ թվացել է, որ ֆիլմեր նայել չեմ սիրում։
Տարօրինակն այն է, որ հաճախ եմ հիշում այս կամ այն ֆիլմի խոսքերը, տեսարանները, հայացքները։ Ու միշտ հասկացել եմ, որ խնդիրը կինոն չէր։ Պարզապես պետք էր հանդիպել իմ ֆիլմին։
«Միմինո»-ն հենց այդպիսի հանդիպում էր։
Հիշում եմ Վալիկոյին՝ վրացի, Ռուբիկին՝ հայ, մոսկովյան հյուրանոցի նույն համարում։ Եվ ոչ մի բարձրագոչ կարգախոս ժողովուրդների բարեկամության մասին։
Պարզապես երկու մարդ, որոնք միմյանց հասկանում էին առանց թարգմանչի։
Միայն մարդկային ջերմությամբ, հումորով ու աչքերի լեզվով։
«Շնորհակալություն, ես ոտքով կկանգնեմ»։
Թղթի վրա կարդաս՝ սովորական անհեթեթություն է։ Բայց Ֆրունզիկ Մկրտչյանն այդ նախադասությունն ասում է այնպիսի խոցված արժանապատվությամբ, այնպիսի անմեղ լրջությամբ, որ չես ծիծաղում նրա վրա։
Ծիծաղում ես նրա հետ։
Եվ դա արդեն մեծ դերասանի շնորհքն է։
«Օդաչո՞ւ ես։
- Երբեմն։
Ընդհանրապես ես էնդոկրինոլոգ եմ»։
Մի քանի բառ, բայց դրանց մեջ մի ամբողջ դարաշրջան կա։
Սա է Գեորգի Դանելիայի կախարդանքը։ Նրա հումորը երբեք անեկդոտ չէ։ Այն ծնվում է կյանքից, մարդկային հակասություններից, փոքր անհեթեթություններից, որոնց մեջ բոլորս մեզ ենք ճանաչում։
Նրա հերոսները կարող էին ցերեկը ինժեներ լինել, երեկոյան՝ բանաստեղծ, իսկ հոգու խորքում՝ օդաչու։
Եվ հենց այդ անհամատեղելին էր նրանց դարձնում այնքան կենդանի։
Վախթանգ Կիկաբիձեն ու Ֆրունզիկ Մկրտչյանը հումոր չեն խաղում։ Նրանք ապրում են այն։ Խոսում են այնպես, կարծես սա աշխարհի ամենասովորական զրույցն է։
Եվ հենց այդ բնականությունից էլ ծնվում է ծիծաղը՝ առանց ճիգի, առանց չափազանցության, առանց աղմուկի։
Հիմա հասկանում եմ՝ երևի ես կինո չեմ սիրել։ Սիրել եմ մարդկանց, որոնց շնորհիվ կինոն դարձել է կյանք։
Երբ տեսնում եմ այդ երկու դերասանին, մտածում եմ, որ կարևոր չէ նույն լեզվով խոսելը։ Կարևորը այն հայացքն է, որի մեջ կա վստահություն։ Հայացք, որը կարծես ասում է. «Ես քեզ հասկանում եմ, եղբայր»։
Վալիկոն ու Ռուբիկը վաղուց դուրս են եկել էկրանից։ Բայց մնացել են մեր հիշողության մեջ՝ որպես երկու հարազատներ, որոնց հանդիպելիս մինչև հիմա ակամա ժպտում ենք։
Երևի հենց այդպիսին էլ լինում է իսկական կինոն. այն ավարտվում է էկրանին, բայց երբեք չի ավարտվում մարդու ներսում։
Մարի ԳՐԳՈՋԱՅԱՆ