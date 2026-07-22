Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Դեմոկրատիա, երբ դեմոսը ոչինչ չի որոշում

Դեմոկրատիա, երբ դեմոսը ոչինչ չի որոշում

Դեմոկրատիա, երբ դեմոսը ոչինչ չի որոշում
22.07.2026 | 11:35

Մարդկանց մի խումբը կարող է տանուլ տալ ճակատամարտը, բայց ոչ պատերազմը:

Մարդկանց մի խումբ կարող է սխալվել տակտիկայում, բայց ոչ ստրատեգիայում:

Մարդկանց մի խումբ ազգի նշանակովի հարուստներն են, որոնք իրենց ազգային ջոջեր են երևակայում:

Մարդկանց մի շատ փոքր խումբ՝ օլիգարխները, որոնք տնօրինելով ազգային հարստության ստրատեգիական մասնաբաժնին, տեր են կանգնում իրենց ունեցվածքին ու կարգավիճակին:

Մարդկանց մի փոքր խումբ՝ գեներալիտետը, որոնք ազգային էլիտայի մի կարևոր մասը կազմելով, հաճախ դառնում են հնազանդ կոնֆորմիստ հանձնակատար կվազի էլիտա, բայց ոչ ՀԱՅՐԵՆՅԱՑ ՊԱՇՏՊԱՆ:

Մարդկանց մի կարևոր խումբ՝ մտավորականներ, համազգային քաղաքական մշակույթ ձևավորելու փոխարեն դարձան պալատական սազանդարներ, առանց հասկանալու, որ դեպի Սայաթ Նովա ճանապարհը իրենց տեսակի համար անհաս փառքի ճամփա է:

ՈՒրեմն՝ հեքիաթ մի պատմեք, այս պատերազմը պարտվել ենք ազգովի:

Գարուշ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ

Հ. Գ.

Ավարայրում կաթողիկոսի թոռան՝ Վարդան Մամիկոնյանի հետ միասին զոհվեցին 1036 ազնվականներ:

Դիտվել է՝ 147

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Միմինո
Միմինո

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.