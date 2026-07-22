Մանրամասն որոնում (արխիվ)
22.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Ընտրություններից հետո ընդդիմությունն այնքան հանգստացավ, որ անգամ Նիկոլը որոշեց արձակուրդ գնալ

Ընտրություններից հետո ընդդիմությունն այնքան հանգստացավ, որ անգամ Նիկոլը որոշեց արձակուրդ գնալ

Ընտրություններից հետո ընդդիմությունն այնքան հանգստացավ, որ անգամ Նիկոլը որոշեց արձակուրդ գնալ
22.07.2026 | 12:28

Նարեկ Կարապետյանի բանտարկությունը որոշելու հարցով իշխանությունները դիմել են Վահագն Հովակիմյանին։ Այսինքն, սա նույնն է, որ, ասենք, Արդշինբանկի վարկային քաղաքականության հարցով զբաղվեր ԿԳՍՄ նախարարությունը, քանի որ երկու դեպքում էլ դրանք իրար հետ ոչ մի կապ չունեցող երեույթներ են։

Ու սա բնական էր, քանի որ ընտրություններից հետո ընդդիմությունն այնքան էր հանգստացել, որ անգամ նրանցից հուսադրված Նիկոլն էր որոշել էր արձակուրդ գնալ ու հանրապետությունով մեկ դրամարկղային կտրոններ հավաքել։ Իսկ ընդդիմությունը ֆուտբոլ էր նայում, այդ մասին ստատուսներ գրում, ներքին բազարներ անում․մի խոսքով, հանգստանում է, քանի դեռ նոր ԱԺ-ում իրեն չեն սկսել ծեծել։

Մինչդեռ կային զգուշացնող ակնարկներն ու զգուշացումները․ հանրապետությունով մեկ ընդհարումներ, գնդակահարություններ ու սպանություններ։ Իսկ դա առաջին հերթին նշանակում է, որ ոստիկանությունը կրկին իր գործով չի զբաղված, այլ շարունակում է գաղտնալսումներ անել, վարկաբեկիչ նյութեր հավաքել, որ հենց Գազանը վերադառնա, նոր զոհեր մատուցի։

Բայց, դե ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչպես Մեծ Բանաստեղծն էր ասում․

«Էն տեսակ ընդդիմություն,

Ես իմ հոգին,

Թե աշուղն էլ ունենար,

Առանց զենքի,

Առանց զորքի՝

Շահերի դեմ կըգնար»։

Աղասի Ենոքյան

Դիտվել է՝ 150

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Միմինո
Միմինո

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.