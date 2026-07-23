Թող ամեն գործ
23.07.2026 | 00:03
Հուլիսի 23
Տե’ր, շնորհիր մեզ, այդ հրաշալի ներքին խաղաղությունը:
Իմ որդինե՛ր, այդ խաղաղությունը իրոք վեր է ամեն մի ըմբռնումից:
Այդ խաղաղությունը ոչ ոք չի կարող խլել ձեզնից: Ոչ ոք չունի այդ խաղաղությունը խռովելու կարողություն, բայց միայն դուք կարող եք թույլ տալ, որ աշխարհի հոգսերն ու մտացիր զգացումները ներս մտնեն: Միայն դուք կարող եք արտոնել, որ ներս խուժեն վախն ու հուսախաբությունը:
Միայն դուք եք ի զորու բացել դուռը և թույլ տալ, որ գողը ներս մտնի ու խաթարի ձեր խաղաղությունը:
Այս պայմանն իբրև սկզբունք, կիրառեք ձեր կյանքում, թույլ մի՛ տվեք, որ որևէ մի բան խանգարի ձեր խաղաղությունը. ձեր սրտի անդորրը, որ գտել եք Ինձ հետ ունեցած առնչությունից:
Դադարեցրե՛ք ամեն գործ, առժամանակ մի հարաբերվեք ո՛չ մեկի հետ, մինչև որ կորած խաղաղությունը վերահաստատվի:
Մի՛ թույլ տվեք, որ ձեզ հետ առնչվող մարդիկ ավերեն ձեր սրտի ու մտքի խաղաղությունը:
Թույլ մի՛ տվեք և ո՛չ մեկին, որ մի որևէ նեղության, որևէ խռովության կամ մի որևէ ձախողության պատրվակով` թեկուզ մի կարճ ժամանակով խանգարի ձեր ներքին խաղաղությունը:
Դուք ամեն մի դժվարություն ընդունեք` փորձառության շնորհիվ` խաղաղությանը տիրանալու միջոց:
Տեսեք, որ ո՛չ մի գործ, ո՛չ մի ժամանց չվնասի ձեր ներքին ներդաշնակությունը. որ պահվում է Ինձ մոտ, գաղտնի վայրի մեջ Իմ Հոր:
Մեկնաբանություններ