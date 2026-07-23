Մանրամասն որոնում (արխիվ)
23.07.2026
 
Եվրոպայում գազի գները բարձրացել են վերջին չորս ամսվա ամենաբարձր նիշին. Մերձավոր Արևելքում հակամարտության լարումն ուժեղացնում է մտավախությունները գալիք ձմռանը մատակարարումների հնարավոր դեֆիցիտի վերաբերյալ։               
 
Նորություններ » Թող ամեն գործ

Թող ամեն գործ

Թող ամեն գործ
23.07.2026 | 00:03

Հուլիսի 23

Տե’ր, շնորհիր մեզ, այդ հրաշալի ներքին խաղաղությունը:
Իմ որդինե՛ր, այդ խաղաղությունը իրոք վեր է ամեն մի ըմբռնումից:
Այդ խաղաղությունը ոչ ոք չի կարող խլել ձեզնից: Ոչ ոք չունի այդ խաղաղությունը խռովելու կարողություն, բայց միայն դուք կարող եք թույլ տալ, որ աշխարհի հոգսերն ու մտացիր զգացումները ներս մտնեն: Միայն դուք կարող եք արտոնել, որ ներս խուժեն վախն ու հուսախաբությունը:
Միայն դուք եք ի զորու բացել դուռը և թույլ տալ, որ գողը ներս մտնի ու խաթարի ձեր խաղաղությունը:
Այս պայմանն իբրև սկզբունք, կիրառեք ձեր կյանքում, թույլ մի՛ տվեք, որ որևէ մի բան խանգարի ձեր խաղաղությունը. ձեր սրտի անդորրը, որ գտել եք Ինձ հետ ունեցած առնչությունից:
Դադարեցրե՛ք ամեն գործ, առժամանակ մի հարաբերվեք ո՛չ մեկի հետ, մինչև որ կորած խաղաղությունը վերահաստատվի:
Մի՛ թույլ տվեք, որ ձեզ հետ առնչվող մարդիկ ավերեն ձեր սրտի ու մտքի խաղաղությունը:
Թույլ մի՛ տվեք և ո՛չ մեկին, որ մի որևէ նեղության, որևէ խռովության կամ մի որևէ ձախողության պատրվակով` թեկուզ մի կարճ ժամանակով խանգարի ձեր ներքին խաղաղությունը:
Դուք ամեն մի դժվարություն ընդունեք` փորձառության շնորհիվ` խաղաղությանը տիրանալու միջոց:
Տեսեք, որ ո՛չ մի գործ, ո՛չ մի ժամանց չվնասի ձեր ներքին ներդաշնակությունը. որ պահվում է Ինձ մոտ, գաղտնի վայրի մեջ Իմ Հոր:
Դիտվել է՝ 82

Մեկնաբանություններ

ԲեռնելԲեռնել

Ասում են...

. .

Տարածաշրջանային

Ալիևի «գաղտնիքը»

Ալիևի «գաղտնիքը»

Բեռլին կատարած երեկվա այցի ընթացքում, կանցլեր Մերցի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ Իլհամ Ալիևը հայտարարեց, որ հուլիսի 12-14-ը Բաքվում տեղի է ունեցել ռուս և գերմանացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հանդիպում, որի մասին ադրբեջանական կողմը տեղյակ չի եղել: Հանդիպումը վերաբերվել է Ուկրաինական պատերազմին...

Սոցցանցային գրառումներ

Միմինո
Միմինո

Բաժնի բոլոր նորությունները »

«Իրատես» թերթի արխիվից

Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը
Եռյակ համագործակցության ողջամտությունից է կախված մոլորակի աշխարհաքաղաքական իրավիճակը

Բաժնի բոլոր նորությունները »

Ծաղրանկարչի կսմիթ

Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
Պարգևավ­ճար­վածներն ու «փոխ­հա­տուց­ված­նե­րը»
2026 © Irates.am
Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: Մեջբերումներ անելիս ակտիվ հղումը Irates.am-ին պարտադիր է: Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական հեռուստառադիոընթերցումն առանց Irates.am-ին հղման արգելվում է: Կայքում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն կայքի խմբագրության տեսակետին: Գովազդների բովանդակության համար կայքը պատասխանատվություն չի կրում: Էլեկտրոնային հասցե՝ info@irates.am
ԲաժանորդագրվելԳործընկերներՀետադարձ կապ
.